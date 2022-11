Qatar en vilo: Mbappé, Messi y Benzema prenden las alarmas

Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

El París Saint-Germain, líder de la Ligue 1 de Francia, resistió la presión y venció 2-1 en su desplazamiento al campo del Lorient, ayer, en la jornada 14 del campeonato francés, pero el saldo, al final del día es negativo.

Lo es porque una de sus estrellas, el delantero Kylian Mbappé, abandonó la cancha aquejado por dolores, luego de la persecución a la que fue sometido por los defensas del Lorient. Las alarmas se prendieron en Francia, pues lo de Mbappé sucede cerca del arranque del Mundial de Fútbol de Qatar, en el que la selección gala defiende el titulo.

Lo primero que se sabe, según los medios, es que el delantero sufre una pequeña tensión en los aductores. Se espera que el PSG informe oficialmente lo que pasa, pues hasta el momento la expectativa gira sobre la gravedad de la lesión de Mbappé.

Sobre los 85 minutos, el DT del PSG, Christophe Galtier, decidió relevar a Kylian Mbappé cuidándolo de un golpe que sintió. Pablo Sarabia ingresó al terreno de juego, mientras que se prendían las alarmas. Un pinchazo en estos momentos no es bueno para ninguna selección y menos para Francia que ya está mermado por las bajas de Paul Pogba y N’Golo Kanté.

Lo de Mbappé se suma a lo de Lionel Messi, quien no pudo ser de la partida y no fue utilizado para este compromiso por precaución. Según informó el conjunto parisino en un comunicado con el parte médico, Messi descansará “como medida de precaución” y regresará a los entrenamientos grupales la próxima semana, luego de a una inflamación del tendón de Aquiles.

Pero las malas noticias para el seleccionado francés no paran, pues el reciente Balón de oro, Karim Benzema, estará ausente hoy en el partido del Real Madrid y el Rayo Vallecano. Carlo Ancelotti, DT de Madrid, adelantó que Benzema será baja. “No va a jugar porque las sensaciones no son buenas, ha entrenado el viernes, parecía bien y después le costaba un poco, así que no va estar disponible”, dijo el DT.

Benzema había reaparecido el miércoles en el partido de Champions contra el Celtic de Glasgow, tras perderse tres encuentros oficiales por un cansancio muscular en la pierna izquierda. El capitán merengue había entrado en juego en el minuto 62 en sustitución de Vinicius. El sábado el francés no se entrenó con sus compañeros, pero ayer hizo trabajo en el gimnasio.

