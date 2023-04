¿Qué dice Alajuelense sobre las mantas que pusieron en el CAR?

Esta fue una de las mantas que se colocaron dentro del CAR. (Cortesía)

Como Pedro por su casa, así entraron varios aficionados de Liga Deportiva Alajuelense al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, a colocar varias mantas en forma de protesta por el rendimiento del club en las últimas fechas, las que dejaron claro que piden cambios a las ya.

Según conoció La Teja por fuentes cercanas, la mañana de este sábado, cerca de 20 miembros de la barra La 12 entraron al CAR de forma pacífica, amarraron unos lienzos sobre las mallas de las canchas de entrenamiento del primer equipo masculino, les tomaron la foto, las quitaron y jalaron.

Poco tiempo después, las imágenes circularon por chats de WhatsApp y redes sociales, rápidamente se convirtieron en tendencia, muchos apoyaron la idea, a otros no les gustó y, como era de esperarse, aficionados morados y rojiamarillos hicieron bullying.

Las fotos mostraron frases como: “No le falten el respeto a la historia de la Liga”, “Me duele el corazón verlos manchar la historia”, “Demuestren los millones en la cancha”, “Faltan huev... en la Liga” y “La Liga no es para cualquiera”.

Tras conocer lo sucedido, se intentó conocer la versión oficial del club, principalmente por el protocolo de seguridad que aplicaron en ese momento en el CAR, pero Daniel Sanabria, jefe de prensa rojinegro, respondió que por el momento no se referían al tema.

Incluso, surgió el rumor, por medio de un aficionado en Twitter, de que esos miembros de la barra habrían tenido un pleito con los futbolistas y que incluso habría llegado la Policía.

Por el lado del club, Sanabria lo desmintió categóricamente en su cuenta personal de Twitter. “Es falso que llegara la Fuerza Pública y menos que hubiese actos violentos, todo fluyó de manera pacífica”, fue parte de lo que puso.

Pero entonces La Teja le consultó a Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, quien respondió: “Se recibió una alerta, pero a la llegada de la Fuerza Pública ya no habían aficionados, solo habían dejado unas pancartas”.

El departamento de prensa del Ministerio de Seguridad añadió que la alerta surgió porque algunos aficionados se habrían mostrado molestos con el club por el rendimiento, por eso enviaron una unidad para verificar.

En el clásico nacional los aficionados despidieron a los jugadores con insultos y hasta les lanzaron objetos. (Rafael Pacheco Granados)

Aficionados apoyan las mantas

Como en La Teja compartimos la opinión de nuestros lectores, le preguntamos a dos aficionados rojinegros sobre esta situación y se mandaron valientes.

El primero que hablo fue Alex Valenciano Vargas, de San Rafael en Montes de Oca, que comentó: “A mí me parece muy bien que hayan puesto las mantas para ver si acaso tienen vergüenza deportiva y despiertan de una vez por todas”.

Alan Méndez, vecino de Zapote, aunque apoyó la iniciativa, cree que a los jugadores no les harán caso.

“La afición por más que diga, por más que haga, no tiene peso en los jugadores, hasta que ellos vean que les toquen el bolsillo o les apliquen multas, no actuarán, les da lo mismo ganar, empatar o perder. Eso no causará ningún tipo de consecuencia, a ellos les dará igual”, comentó.

No es la primera vez

Pero este tipo de casos no es la primera vez que suceden en el cuadro rojinegro, en los últimos años el CAR ha sido blanco de estos hechos y hasta seguidores de otros clubes han hecho de las suyas.

Uno de los más recordados fue el 28 de mayo del 2021, cuando un aficionado morado entró al CAR con su carro con el volumen alto mientras sonaba la canción “Viva Saprissa”, estuvo en el parqueo principal, dio varias vueltas cantando, luego se fue y ningún miembro de la seguridad lo detuvo.

Otro de los casos pasó el 5 de octubre del 2021, cuando la barra amarró mantas con frases como “Respeten los colores” y “Jugadores sin huev..”, cinco días después que los manudos quedaron fuera de la Liga Concacaf por el Guastatoya de Guatemala.