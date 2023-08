¿Qué dice Kevin Chamorro sobre los chismes que lo ligan con Keyla Sánchez?

Kevin Chamorro fue claro en decir que solo se enfoca en el trabajo que hace con Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

En medio de la presentación de los 90 Minutos por la Vida en el Estadio Nacional, La Teja le consultó al portero del Deportivo Saprissa Kevin Chamorro sobre los chismes que lo ligan con la presentadora Keyla Sánchez y el meta respondió de una.

Chamorro fue claro en decir que solo se enfoca en lo que pasa dentro de la cancha, por lo que todo lo que digan de él fuera de los terrenos de juego, lo tiene sin cuidado.

“Los aficionados, la prensa también, a veces amarillista me quieren bajar, pero siempre he confiado en mis capacidades, nunca he desconfiado. Hay momentos como cualquiera que uno se puede equivocar, me pasó en el torneo pasado, pero siempre estoy anuente a trabajar cuando me toca hacerlo de la mejor manera y eso externo (rumor sobre Keyla) realmente no me interesa.

“Ahorita confío en Dios que me respalda y sé que las cosas van a mejorar, a veces la prensa mete cizaña y lo que pasa afuera del fútbol no me interesa”, dijo el portero del Saprissa.

Veremos si el tiempo le dará la razón al meta, ya que los rumores sobre una posible relación afectiva con Keyla han estado fuertes desde hace semanas.