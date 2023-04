¿Qué dicen los jugadores de Herediano por la llegada de Jeaustin Campos tras la denuncia de racismo?

Jeaustin Campos cuenta con el apoyo de sus pupilos para los retos que se vienen. (JORGE CASTILLO)

Tres jugadores del Club Sport Herediano opinaron sobre el regreso de Jeaustin Campos a la dirección técnica del Team pocos días después de la denuncia por supuestos insultos racistas en contra del entrenador, que provocaron su salida de Saprissa.

Todos coincidieron en que lucharán para que esta situación no influya en el camerino y lo apoyaran el tiempo que sea necesario.

El primero en hablar fue Keysher Fuller, mostró el panorama de cómo el camerino tomó su llegada.

“Bien, en lo personal me gusta mucho como entrenador, tiene ideas claras y tenemos que sacarle mucho provecho”, dijo.

Argumentó que no es el indicado para hablar sobre la investigación y se enfocará en pulsear la clasificación.

“Es que vea, yo no puedo hablar por los demás, el racismo va a volver porque así lo sufrí con los aficionados del Saprissa, pero yo no puedo hablar por algo que no pasó acá. Obviamente me duele mucho porque ellos son de mi color, pero sé la calidad de persona que es, nunca nos ha faltado el respeto y ahora tenemos que respaldarlo a muerte”, comentó.

Otro de los que habló fue el defensor Diego González y apuntó a su buena relación con el entrenador.

“Ese es un tema que a nosotros no nos compete, él viene llegando y estamos muy contentos. Hace tiempo nos hizo campeones y tenemos una muy buena relación, el equipo está muy fortalecido y lo demostraremos en la cancha”, citó.

Por último, el portero Bryan Segura reveló qué harán para seguir fuertes.

“Lo que pasó al otro lado no sabemos si es cierto, no es problema de nosotros, ya lo conocemos y ahora lo apoyaremos. No sabemos cuánto va a durar y estamos mentalizados en trabajar día a día para mejorar”, comentó.

A los florenses les quedan cuatro partidos cruciales pulsear avanzar a la siguiente ronda.