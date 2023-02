¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre los halagos que le tiró Jafet Soto?

“Es el mejor técnico que hay y él es quien debería dar hoy está conferencia de prensa”, aseguró Jafet Soto sobre Jeaustin Campos este martes, previo al duelo que los enfrentará a ambos el miércoles.

El técnico florense no tuvo ningún reparo en ocultar sus deseos de que el entrenador morado sea su sucesor en el banquillo florense y obviamente al timonel del Monstruo se le consultó sobre el tema en la conferencia de prensa que dio minutos después.

Campos reconoce tener una buena relación personal con Jafet. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Primero, es una satisfacción personal porque es bonito que por los trabajos que hayas pasado tengan ese buen concepto, eso habla que intentamos trabajar con profesionalismo y cariño. Creo que en los equipos donde he estado, he intentado dejar esa huella. La verdad me siento halagado y muy agradecido con esa institución, tengo más buenos recuerdos que los que no, con la afición, los directivos y los jugadores. Les guardo cariño y agradecimiento”, aseguró el morado.

Pero de inmediato comentó que ahora está agradecido con Saprissa, por permitirle trabajar en la institución.

“Me siento muy a gusto, bien. El equipo ha tenido un matiz diferente tras nuestra llegada, los jugadores se han compenetrado, peleamos y ganamos un campeonato. Me siento muy feliz. Yo siempre intento dar lo mejor de mí, también mi cuerpo técnico, es bonito que te reconozcan porque en el fútbol cuesta que lo hagan”, respondió Campos.

A Jeaustin le preguntaron si no le sorprende el halago tomando en cuenta que hace un año fue el mismo Soto el que lo despidió.

“Es fútbol, hoy estamos mañana no sabemos. Él fue muy claro el día que me comunicó la decisión, que lamentaba que volveríamos a ser rivales, pero que sus compañeros dijeron que la situación era insostenible. Yo lo dije, salimos bastante bien, no hubo ruptura de nada”, añadió el tibaseño.

Cabe recordar que Campos llegó al Team en setiembre del 2021 y en ese torneo hizo campeón al equipo, en una final ante Saprissa. Pero en febrero del 2022, tras ocho partidos sin ganar, fue sustituido.