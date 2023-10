¡Qué enredo se le hizo al árbitro Josué Ugalde en el juego Alajuelense - Pérez Zeledón!

Josué Ugalde siguió de cerca las jugadas, pero le pesó en las decisiones finales. (MAYELA LOPEZ)

A Josué Ugalde le tocó impartir justicia en el partido Alajuelense - Pérez Zeledón. Pese que al principio se le hizo un enredo pitando las faltas, en el complemento mejoró un poco, pero tuvo unos detalles que dejó pasar.

A continuación el detalle de la actuación del central en el juego:

Minuto 1: ¿Esa entrada que le hicieron a Joel Campbell era falta?

Le hicieron una falta muy clara a Joel y el árbitro dejó continuar. Una cosa es que deje continuar unas faltas que le dan ventaja al jugador, pero estas acciones hay que sancionarlas y Josué Ugalde no la sancionó. Ahí es donde el árbitro permite que se le caliente el juego, no lo puede aceptar y debe tener el control.

Minuto 35: Tarjeta amarilla para Cristian Zúñiga en Pérez Zeledón. ¿Era para amonestación?

Le hicieron una falta al jugador de Pérez Zeledón y no la sancionó, y esto hace que él se enoje. El central paró el juego y le mostró la tarjeta amarilla. Estuvo bien la reacción del árbitro, porque no debe aguantar esas acciones, pero previo a eso hubo una falta y no la sancionó.

Minuto 72: El central le mostró la amarilla a Christian Reyes en el Municipal Pérez Zeledón. ¿Qué le pareció esa acción?

Bien amonestado el futbolista de Pérez Zeledón por cortarle el avance a un adversario.

Final del partido: Josué Ugalde no aplicó el tiempo de reposición. ¿Actuó bien el árbitro?

Lo único malo fue que no repuso tiempo, si el marcador fuera holgado está bien, pero era 2-0, más cuidado con esas cosas.