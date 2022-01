¿Qué está pasando en Alajuelense? Peligrosos síntomas en camerino de la Liga

La salida de Marcel Hernández al Cartaginés, la petición repetitiva de Fernán Faerron de que quiere irse del club y la pérdida de credibilidad ante el aficionado, cada vez más evidente, del gerente deportivo Agustín Lleida tienen a Alajuelense hecho un polvorín.

Sin duda, algo está pasando a lo interno del equipo para que estas situaciones, y otras se den con tanta frecuencia, en un club que está al día con salarios, tiene las mejores instalaciones deportivas del país y que se dice goza de bonanza económica.

Una fuente cercana al club nos explicó qué está ocurriendo con el León.

Fernán Faerron ha tenido conductas que se pueden considerar no apropiadas. (Prensa Alajuelense)

“Faerron y Hernández tienen un problema de interrelaciones personales, ojo, no son temas de disciplina, pero les cuesta relacionarse con sus compañeros. Faerron, por ejemplo, en ocasiones entrena con poca seriedad. Ha dicho que como los que son de su mismo nivel no están en pretemporada a él le da pereza entrenar. O una vez, haciendo el rondo (monito), donde se supone que no se entra duro ni nada, en una de esas le fue con todo a José Miguel Cubero. Lo lesionó. No lo quiso hacer, fue sin culpa, pero esas situaciones generan roces”, dijo la fuente.

“Además, se dio de golpes con Johnny Álvarez (portero cedido a Jicaral) porque empezó a andar con una exnovia y se sacó un clavo”, dijo.

El sociólogo Guillermo Acuña, dijo que esas situaciones pueden generar disgustos en un grupo que ha marcado objetivos de comportamiento.

“Cuando se establecen pautas, digamos los diez mandamientos del grupo, probablemente Faerron falla, por lo que usted me está diciendo, eso suma para que el ambiente en el camerino no sea el mejor. A lo interno seguro se le ve como distante e indisciplinado. Es paradójico porque la afición lo quería de titular sobre el mexicano Daniel Arreola o Giancarlo González, al inicio”, explicó.

La fuente añadió que con Hernández todo estuvo bien hasta que se dio cuenta que era moneda de cambio y eso no le gustó. Dijo, sin embargo, que en Alajuelense no fueron claros con el tema del cubano y dieron otros motivos.

También señaló que el gerente Agustín Lleida es muy paternalista con algunos jugadores y eso puede provocar celos o envidias de otros jugadores.

“Lleida todo se lo cuenta a Bryan (Ruiz) y eso no está bien porque hay una jerarquía, Lleida es el jefe y Bryan un jugador”, aseguró nuestra fuente.

Acuña cree que en efecto, eso puede generar algún conflicto en los jugadores que no son del círculo de Bryan. Es decir, el capitán lo comenta a sus jugadores más cercanos quienes se enteran de las cosas, pero no lo transmiten a los demás. Por supuesto, luego se enteran cuando la comunicación se le da a todos.

El sociólogo dice que aunque en todos los equipos hay liderazgos y se pueden hacer comunicados a dos o tres líderes para que los transmitan a los demás, ese manejo debe hacerse con cuidado para no generar resentimientos.

Bryan Ruiz es el capitán manudo pero un experto asegura que debe manejar mejor el grupo para no generar resentimientos. (Prensa Alajuelense)

“Uno pensaría que todos deben tener el mismo trato, ser más tajante. Probablemente Faerron es de los que no ha podido entrar a ese círculo, pero lo peligroso es que el mensaje que dan es que si incomodo me mandan a otro lado. Eso no debe ser”, explicó Acuña.

Eso sí, aclaró que se debe tener mucho cuidado con nombrar a esa situación como argollas, pues siempre se designa uno o varios capitanes.

Finalmente dijo que en Alajuelense ha sido una práctica, quizás por mala lectura de las directivas, de cortar a personas exitosas y citó como ejemplos los casos de los entrenadores Valdeir “Badú” Vieira y Jorge Luis Pinto.

“Quizás son casos muy viejos, pero es un comportamiento histórico de Alajuelense, que además, me parece falla en la comunicación. Deben manejar mejor esa parte, no la de redes y mercadeo y esas cosas, sino en lo interno. Se les filtra mucha cosa”, añadió el sociólogo.