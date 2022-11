¿Qué fue lo que provocó la clausura de la construcción del nuevo estadio de Herediano?

¿Por qué fue que la municipalidad de Heredia clausuró las obras de construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero?

Esa es una pregunta que muchos aficionados florenses se deben estar haciendo ya que estaban muy ilusionados con el avance de las obras. Sin duda, la noticia de la clausura que trascendió el lunes fue un duro golpe para los rojiamarillos en plena disputa de la gran final del Apertura 2022.

Herediano debe presentar planos con los sótanos incorporados y especificar en qué se van a utilizar.

En el club no han respondido a nuestras llamadas, entonces fuimos a la raíz del cacho, a la Municipalidad de Heredia, y conversamos con Lorelly Marín, directora de Inversión Pública de ese ayuntamiento.

“¿Por qué clausuraron la construcción del estadio?”, le preguntamos.

“Cuando uno construye, a veces los suelos no son iguales, algunos puntos tienen una adecuada capacidad de soporte, pero otros puntos no. Al iniciar el proceso para la cimentación, ellos se dan cuenta que los suelos no tienen la capacidad soportante requerida y los obligó a modificar el sistema de cimentación y de profundidad. Debieron excavar hasta encontrar suelo firme, para construir sobre ese suelo y poder tener la capacidad de recibir las cargas”, contestó Marín.

Lorelly añadió que esas modificaciones las hicieron, pero al generar esa profundidad, se hicieron sótanos. “El problema es que esos sótanos no constan en los planos aprobados. Herediano había iniciado los trámites para incluir esos permisos, pero fueron rechazados por la Municipalidad”, expresó.

La muni le pide al Team las subsanaciones correspondientes, es decir, especificar en qué se van a utilizar los sótanos. El equipo está en ese proceso.

Además, según una publicación de Tigo Sports, el aforo del estadio, con algunas de las modificaciones que se deben hacer, quedaría en 12 mil y un resto y no en los 15 mil originales.

Así está el arroz con el Rosabal Cordero.