¿Qué ha pasado con Johan Venegas en el último mes con Alajuelense?

Johan Venegas tiene casi un mes afuera de acción con Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Los goles de Johan Venegas han andado de lejos para Alajuelense este semestre, una lesión ha impedido que el atacante pueda jugar tanto en el Apertura 2023 como en Copa Centroamericana.

El torneo pasado, el Cachetón fue el goleador del campeonato con 16 pepinos y en esta pretemporada se la había visto en buena forma, anotando en casi todos los juegos amistosos.

Una lesión muscular tiene al ariete lejos de los terrenos de juego desde hace 25 días. Su situación es curiosa, pues aunque algunos días entrena con sus compañeros, no le da para jugar.

Andrés Carevic comentó hace unos días que mientras Venegas no esté al 100% no contará con él, por eso es que ni siquiera ha sido convocado a algún partido. El técnico ha sido hermético de cómo ha sido su proceso y si para este domingo en Pérez Zeledón estará disponible.

Su ausencia además abre otra pregunta entre aficionados y prensa, sobre cuánto incide su baja en el ataque de Alajuelense y si este puede ser unos de los motivos de la baja efectividad que ha mostrado.

En el partido ante el Olancho de Honduras tuvo 12 tiros y solo anotó una, mientras que ante el Verdes FC remató 16 veces e hizo tres goles, ambos por Copa Centroamericana. En torneo nacional las fallas a marco han sido similares.

Problemas van más allá

Para los periodistas José Pablo Alfaro, de Multimedios, y Andrey Aguilar, de Deportes Repretel y Monumental, la ausencia de Venegas pesa, pero los problemas manudos van mucho más allá.

“Para mí no, porque me parece que la ausencia de Venegas es simplemente un punto más en toda una estructura que no encuentra la claridad en ataque, que en parte se debe a que el equipo no ha podido jugar de manera conjunta por el exceso de cambio.

“También hay muchas piezas nuevas que apenas se están acoplando al plantel, yo digo que Venegas es una baja que sí puede llegar a ser sensible en algún momento, pero no podemos decir que la poca efectividad se deba a su ausencia, sino a la falta de una idea clara en ataque”, dijo Alfaro.

A Aguilar el tema le parece interesante por lo que significa el Cachetón para el León, pero también cree que la situación es mucho más profunda.

“Yo creo que más bien a la Liga le está faltando volumen de juego, más profundidad, problablemente con Johan Venegas se vería mejor al ser más definidor, pero creo que pesa más esa ausencia del volumen de juego que le está costando mucho”, opinó.

Federico Calderón, de Tigo Sports, por su parte, sí considera que no contar con Johan ha bajado la efectividad eriza y se nota mucho.

“Para mí se nota y demasiado, creo que es la ausencia más fuerte que tiene Alajuelense, aún más que la de Carlos Mora y digo esto porque no es lo mismo que le pases la bola a un joven como Doryan Rodríguez o Esteban Cruz, que son parte del equipo y fueron goleadores como canteranos.

“Johan es un jugador que no solo te hace el gol, sino también te participa en la jugada, te abre espacios, te jala marcas, porque incluso Joel (Campbell) no es tan nueve goleador, sino es más para fabricar jugadas, por eso yo sí creo que la ausencia de Venegas le está pesando mucho a la Liga al no tener un referente en esa zona ni por juego aéreo o abajo”, opinó.

Tocará esperar a ver cuándo estará disponible Venegas y aún más importante, en qué forma llegará.