¿Qué le cobran a Alonso Martínez para quedar fuera de la Sele?

De las tres convocatorias que ha hecho Luis Fernando Suárez, es la primera vez que Alonso Martínez queda fuera. Fotografía: John Durán De las tres convocatorias que ha hecho Luis Fernando Suárez, es la primera vez que Alonso Martínez queda fuera. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

La primera convocatoria del seleccionador Luis Fernando Suárez rumbo a Catar 2022 trajo varias sorpresas por algunos llamados, pero también por algunas ausencias de fichas que se veían seguras.

Adrián Alonso Martínez, volante y figura de Alajuelense, es tal vez el nombre que más llamó la atención por su ausencia, en un inicio se pensó que se debía a una lesión, pero luego el cafetero aclaró que no es así, sino un tema técnico

¿Qué se le cobra a un jugador que muchos veían en la lista?, le preguntamos a varios periodistas que nos dieron su opinión.

“Alonso es un jugador que lo ves todos los fines de semana, es la gran proyección de Alajuelense y que no esté sí me sorprendió. Uno pregunta en la Liga y dicen que está recuperado y puede que juegue el clásico. No sé, ahí algo tuvo que haber pasado”, opinó Andrés González de Teletica Radio.

Otros comunicadores piensan que esto es una llamada de atención para que el jugador ponga barbas en remojo y se muerda.

“Tal vez no ande en el mejor nivel, el señor Suárez fue muy reiterativo que no es una lesión, sino su decisión, de repente me parece que necesita delanteros con más acierto en la red, algo que creo que tiene que trabajar mucho Alonso es la definición, puede ir por ahí”, dijo Gerardo Coto de Canal 13.

“Alonso ha disminuido su nivel en el campeonato y así lo ha visualizado el técnico, lo que representa que el jugador debe avivarse para que vuelva a ser tomado en cuenta”, consideró Carlos Serrano de Deportes Repretel.

A pesar de que Suárez fue enfático al decir que no llamó al chireno por un tema técnico, algunos periodistas afirman que ellos manejan que el jugador sigue afectado por una lesión y eso pesó en el no llamado.

“Me parece que hace falta Alonso, averiguando un poco en Alajuelense me dicen que está al 100% y yo personalmente tengo mis dudas de eso, porque si lo hubiera estado habría jugado ante Grecia y no estuvo, tal vez hay algo detrás que no quieren decir aún. Si estaba al cien debió estar´”, comentó Ferlin Fuentes de El Mundo.Cr

“Si están lesionados no pueden jugar, Alonso no estuvo ni en banca ante Grecia, eso dice mucho. Él que está que aporte y el que no sirve demuestra que no hay nadie indispensable en la selección”, finalizó la ronda Harrick McLean de Radio Monumental.