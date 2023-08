¿Qué les falta a Carlos Mora y a Johan Venegas para volver a jugar con Alajuelense?

Johan Venegas no ha completado todos los entrenamientos con Alajuelense en la última semana. (Jose Cordero)

Carlos Mora y Johan Venegas son dos figuras estelares en el ataque de Alajuelense, por lo que su ausencia se ha echado de ver en los partidos de los erizos ante Liberia y el Olancho de Honduras por la Copa Centroamericana.

¿Qué pasa con ellos? ¿Para cuándo podrán estar disponibles? Esta consulta se la hicimos llegar al técnico rojinegro, Andrés Carevic, quien no quiso soltar mucha prenda sobre la situación.

El entrenador no se la quiso jugar a decir si ya están recuperados para jugar este sábado ante Sporting FC, tal vez porque en realidad no está seguro o para no dar ninguna pista a su próximo rival.

“Todavía no están al cien por ciento, va a depender mucho de la evolución, pero no hay forma para decir que en dos días, en tres días, en una semana. A medida que vayan evolucionando valoraremos si pueden estar al cien por ciento y ser partícipes”, comentó el argentino.

Este lunes, en los 15 minutos de entrenamiento que la prensa pudo observar antes del duelo contra los catrachos, Johan inició la práctica con sus compañeros de manera regular, pero no entró en convocatoria para el duelo.

¿Cuántos entrenamientos ha completado Johan Venegas en la última semana?, fue otra de las dudas para el técnico al respecto.

“Se ha integrado de a poco a los entrenamientos, en la primera parte, pero hay que seguir esperando la evolución y que estén al cien por ciento. Nosotros siempre valoramos que el jugador esté en óptimas condiciones para ser partícipe del juego”, agregó el entrenador.

Con Mora se sigue a la espera, luego que hace un mes se lesionó jugando para la Selección de Costa Rica en Copa Oro en un partido ante El Salvador. Luego se perdió con la Sele las mejengas ante Martinica y México y el arranque del torneo con los rojinegros.