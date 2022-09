¡Qué locura!... MLS competiría en Europa

No se puede creer la idea que se está masticando en el seno de la UEFA. El equipo campeón de la MLS, donde perfectamente puede haber algún jugador costarricense, podría jugar un torneo nuevo con la crema y nata de los equipos europeos.

El asunto es el siguiente, la UEFA quiere sustituir la llamada Supercopa Europea, que enfrenta al campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League.

Eso porque la UEFA quiere hacer un torneo que involucre al ganador de la Conference League, un torneo que apenas tiene una edición y al que le quieren dar fuerza. El primer y actual campeón de esa competencia es la Roma de Italia, que le ganó la final al Feyenoord de Países Bajos.

En ese punto, como son tres equipos y según una información de The Guardian, la UEFA considera invitar al campeón de la MLS como el cuarto involucrado.

Julio Cascante juega en el Austin y por qué no, lo podríamos ver contra los grandes clubes europeos.

“Considerado el mercado de crecimiento clave para el fútbol europeo, es el principal destino en discusión y una opción sería incluir a los campeones del país anfitrión, en este caso, los ganadores de la Major League Soccer, como el cuarto equipo”, explica el texto del medio.

A Ariel Lassiter lo ficha equipo propiedad de David Beckham en la MLS

“Se entiende que no ha habido conversaciones sobre jugar partidos de la Liga de Campeones fuera de Europa. Pero la idea de un torneo inaugural para reemplazar la Supercopa a partir de 2024 está cobrando fuerza como un medio para generar más ingresos, no solo para los clubes competidores sino para el fútbol europeo, atrayendo a una nueva audiencia, con énfasis en familias y más mujeres”, dice The Guardian.

Si eso se diera y haciendo el ejercicio, tendríamos un torneo para este año entre el Real Madrid de España, campeón de la Champions, Eintracht Franfurt, campeón de la Europa League, Roma como ganador de la Liga de Conferencia y el New York City, campeón de la MLS. En ese equipo no hay ningún tico actualmente.