¡Qué mala tarde para Carlos Hernández! Keyla Sanchez insinúa en tele que está soltera

Keyla Sánchez y Carlos Hernández. Facebook. Keyla Sánchez y Carlos Hernández. Facebook. (Tomada de Facebook)

Pareciera que el mediocampista de Cartaginés, Carlos Hernández, volvió de nuevo a la soltería.

Este martes Keyla Sánchez, parece que ahora exnovia del jugador y mamá de Thiago --hijo de ambos-- tiró una chinita en el programa “¡Qué buena tarde!” que dejó a mucha gente picada.

La presentadora dijo que “tenía una suegra” y de inmediato Choché soltó: “fuertes declaraciones”, a lo que Keyla le contestó que hicieran sus investigaciones.

No es la primera vez que la ramonense da señales de su supuesta soltería. En el podcast que tiene con la también presentadora, Natalia Rodríguez, también la dejó picando a modo de chisme, pero eso ya no es chisme, porque a cada rato ella y Carlos terminan, aunque a ellos no les guste confirmarlo.