¿Qué opina Kevin Chamorro de la posible llegada de Esteban Alvarado al Saprissa?

A Kevin Chamorro no lo angustia la posible llegada de Esteban Alvarado al cuadro morado.

Kevin Chamorro, portero del Deportivo Saprissa, se toma con tranquilidad la posible llegada de su colega, el meta Esteban Alvarado, al campeón nacional.

El arquero, de 22 años, conversó el miércoles por la noche con La Teja, luego de la victoria del Monstruo contra Puntarenas, y le preguntamos sobre la supuesta incorporación del exguardameta de Herediano.

“Me gusta la competencia y más si es con grandes porteros, con las condiciones de Esteban Alvarado. Tengo 22 años y espero aprender de lo que me sirve, agarro lo que me sirve y lo que no lo desecho, voy a competir y que todo sea por el bien del club.

“Así fue en San Carlos, tengo una anécdota con mi papá, porque cuando estaba en San Carlos también firmó un gran portero, que era Patrick (Pemberton) y yo le dije que qué rico que hubiera llegado, porque siempre estoy mentalizado a jugar, si jugaba iban a hablar de mí y gracias a Dios estoy haciendo las cosas bien. El trabajo me respalda y si llega un compañero habrá competencia sana”, afirmó.

El guanacasteco también habló del juego contra el Santos de Guápiles, que será el sábado a las 7:15 de la noche, en el estadio Ebal Rodríguez.

“Todos los partidos son diferentes, todos los partidos se juegan, independientemente de la posición de los equipos, sabemos que el Santos es un equipo complicado, tiene un modelo de juego. Rándall (Row, técnico) nos conoce, iremos a una cancha complicada, pero estamos mentalizados en Santos, para el fin de semana, hay que estudiarlo”, dijo.

Los morados no han recibido goles en lo que llevamos del torneo.

Respaldado

- ¿Cómo vive este inicio de torneo?

Me siento bien, el equipo me ha respaldado. Con la familia, mi hijo, he trabajado con sicólogo, si la estoy pasando mal le comento y él me dice: ‘Usted es un ganador’, y cada vez que salgo a la cancha me siento un ganador, todas las noches le oro a Dios, al levantarme le oro a Dios y eso es lo que me da tranquilidad y confianza.

- ¿Cómo se lleva con Aarón Cruz y qué han hablado últimamente?

Nos llevamos superbién, la prensa hace la polémica, el departamento de porteros es muy sano, hay una gran competencia y ahora siempre llega y me dice: ‘Chamo, igual disfrute, hágalo como lo viene haciendo’, el camerino está muy unido.

- ¿Por qué tan pocos goles recibidos?

La clave es que todos jugamos el mismo partido, todos sabemos lo que tenemos que hacer, cada quien en su puesto y el primer defensa es el delantero. (Luis) Paradela y Ariel (Rodríguez) están parados para que no salga el balón. Se habla mucho del portero, pero el primer defensa es el delantero y creo que ha sido la clave para mantener el rendimiento que tenemos.

- ¿Cómo se siente físicamente?

En lo personal bien, físicamente bien, hago trabajo extra y mentalmente también.

Siempre hay que hacer algo más dar la milla extra, si antes hacía ejercicio, ahora hago más, como mejor y mentalizado en el ejercicio.

Cuando terminó el torneo y nos fuimos a vacaciones, todos nos fuimos con un peso y teníamos que volver con ese peso, en mi caso peso 87 kilos y si regresábamos con un peso que no era el adecuado no podíamos jugar.

Siempre he sido un profesional en eso y en vacaciones visité a mi mamá y a veces me quería dar mucha comida (risas), pero mantuve la dieta y también trabajé en el gimnasio Kongos Gym, que me abrió las puertas para hacer trabajo extra.