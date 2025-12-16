¿Qué opina Kevin Jiménez sobre los supuestos pagos a periodistas?

El periodista Kevin Jiménez se pronunció al respecto de estos rumores que andan alrededor de cierta parte de la prensa deportiva.

El domingo anterior, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa habló del tema en su programa “Deportes Más”, uniéndose a los comentarios que recientemente hicieron los comunicadores Leonardo Cordero Kristian Mora.

El periodista Kevin Jiménez se pronunció sobre las denuncias de pagos a periodistas. Foto: captura de pantalla. (Instagram/Instagram)

Esto dijo Kevin Jiménez

El periodista conversó con La Teja y esto aseguró:

“Yo siento que es una denuncia irresponsable e irrespetuosa, ya que enfrasca toda la prensa porque no se atreven a decir nombres ni presentan pruebas y dejan que la gente piense lo que quiere; es sumamente bajo, parece un chismerío; si hay pruebas, que las presenten; yo hablo por mí y mi entorno”

“Yo dudo que haya algún periodista que reciba un pago del club, de un agente, jugador o lo que sea; eso lo veo muy raro y mal, es como muy conspiranoico o de señor, eso ya es de gente vieja que cree en cosillas así; que si alguien tiene pruebas, que las presenten, no enfrascar a toda la prensa; es muy fácil prender una cámara y decir cualquier tontera sin pruebas”, aseguró Kevin.