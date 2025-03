¿Qué pasa con Joel Campbell? Jugador desespera a la afición pero él dice otra cosa

Joel Campbell es uno de los jugadores más cuestionados por los aficionados de Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell regresó a Alajuelense y su segunda etapa dentro del equipo rojinegro es, hasta ahora, muy diferente a su primer paso por el club, cuando fue fichado por los manudos en junio del 2023.

En enero, Alajuelense anunció el regreso del jugador de 32 años, luego de su paso por el fútbol de Brasil, cuando habían pasado unos días del inicio del Clausura 2025 y desde entonces, ha aportado poco en el equipo liderado por Alexandre Guimaraes.

En el presente torneo, el atacante suma un gol y 183 minutos, en 6 partidos. En cada juego, los aficionados cuestionan el accionar del seleccionado nacional, pues aseguran que no se ve feliz, que camina y hasta se le ve con pereza en la cancha.

“Campbell vive en fuera de juego siempre, ni camina, ni corre”, “Joel Campbell está con un desgano, una apatía y una pereza tan grandes que se cae por su propio peso que no quiere estar en el equipo lo están obligando”.

El jueves por la noche, al jugador se le consultó sobre los cuestionamientos por su rendimiento y esto respondió:

“De eso no tengo nada que responder al respecto, soy muy respetuoso de las opiniones ajenas, cada quien es libre de opinar y decir lo que sea de cualquier jugador, yo sigo tranquilo, esforzándome al máximo en los partidos y entrenamientos si me dan la oportunidad, ya sea de inicio o de suplente, así es el fútbol”, opinó.

Por otro lado, el técnico erizo Alexandre Guimaraes reconoció que el 12 manudo está trabajando para adquirir el ritmo que necesita en el conjunto rojinegro.

“En el caso de Joel, está intentando hacer lo máximo para ponerse al ritmo de nuestra intensidad, y de ahí que nosotros le estemos dando los minutos que creemos, podría intentar estar en esa intensidad.

“Tenemos 10-11 partidos por delante, más los de la serie final y esperamos contar con él para ver su mejor versión”, afirmó.

Pero, ¿hay que encender las alarmas en la Liga, debido al bajón del futbolista?

El técnico Alexandre Guimaraes confía en que el 12 rojinegro levante su nivel. Albert Marín. (Albert Marin/Albert Marin)

Falta de minutos

El analista José Luis Bustos calificó de complicada la situación del jugador, y para él todo se resume en la falta de minutos.

“Él llegó de Brasil cuando el técnico ya había conformado su equipo y, quiera o no quiera, ahorita se está ubicando, no está al mismo tono físico que sus compañeros y, cuando entra de cambio, el partido está en un ritmo intenso, al cual le cuesta meterse.

“Yo no creo que sea apatía ni mucho menos, me parece que no es apatía ni mucho menos, pero la falta de ritmo se traduce en eso que vemos en la cancha y solo los partidos harán que vuelva a ser el jugador que uno conoce.

“Calidad tiene de sobra, a cualquier profesional le cuesta, pero no nos engañemos, según lo que yo interpreto, Joel no es un jugador del perfil que el entrenador requiere en este momento. Le guste o no, tiene que ponerlo a jugar, Alexandre Guimaraes en eso ha sido profesional, pero Joel llegó cuando el equipo estaba armado y hay que tenerle paciencia, se le podrá medir en la siguiente temporada”, destacó.

Los aficionados creen que el jugador camina dentro de la cancha y no es feliz. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Nada de caritas

El coach deportivo Carlos Aguirre aseguró que Campbell vive una racha negativa y todo lo que está pasando puede afectarle en su parte emocional.

“No importa si una persona compitió a muy alto nivel o no, un jugador siempre quiere jugar. Es una persona joven, puede aportarle al equipo, pero si hace o no caras, es lo que ve la gente. No está haciendo caras, es que no está jugando un partido de 90 minutos y probablemente esté frustrado.

“Con los jugadores es complicado, el no jugar es como tener una lesión, el cuerpo quiere hacer cosas, la mente quiere hacer cosas, pero si no juega, hasta al tigre más pintado lo afecta. Joel es un ser humano y la falta de minutos puede que le afecte, son rachas que sufren todos los deportistas", añadió.

Para Aguirre, un jugador que pase por la misma situación del 12 manudo debe buscar ayuda profesional.

“No sé si él estará recibiendo ayuda de un experto en este momento, pero si no lo ha hecho, debería, porque solo no podrá enfrentar la situación. Que sea una persona que le diga ‘la gente te ve haciendo caras, ¿qué sentís?‘, ‘la gente cree que caminas en la cancha, ¿qué piensas al respecto‘ y eso le ayudará a trabajar ciertas cosas que ven los aficionados”, dijo.