¿Qué pasa con Marcel Hernández en Cartaginés?

Marcel Hernández aún no confirma que seguirá en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasará con Marcel Hernández en el Cartaginés? ¿Seguirá en el club? ¿Porqué no ha jugado el torneo de Copa? Todas esas preguntas las respondió el técnico blanquiazul, Paulo Wanchope.

Chope fue quien trajo al cubano a Costa Rica en el 2018, tiene una relación cercana con él y contó que ha hablado con Marcel para que se incorpore pronto al club, a pesar que el jugador ha dicho que aún está pensando sobre su futuro.

“Lo de Marcel, queremos lo mismo, que siga; creo que en esta ventana (de transferencias), imagínese de acá a enero pueden pasar muchas cosas, yo me concentro en hoy, en lo que tengo, en la realidad y ya uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro. En eso es lo que uno tiene que concentrarse y no pensar en el qué va a pasar, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, además Marcel viene saliendo de una lesión”, dijo.

Paulo Wanchope aplicó una receta que se trajo del Mundial de Qatar 2022

Marcel estuvo de vacaciones estas semanas, en sus redes sociales mostró que salió del país junto a su familia mientras piensa en su futuro pues su ligamen con Cartaginés vencía en el torneo que acabó a inicios de noviembre.

Sobre el equipo, Paulo contó que quiere refuerzos en todas las líneas para tener más amplitud y opciones en la planilla.

“Hay que tener una planilla fuerte, robusta, para hacerle frente a un campeonato que va a ser exigente”, añadió el entrenador brumoso.