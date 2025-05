¿Qué pasaría con el CAR si Joseph Joseph deja de ser presidente de Alajuelense?

Miembros de Transparencia Rojinegra hablan de la importancia de que haya un cambio en Alajuelense. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Transparencia Rojinegra, un grupo opositor al grupo que preside Joseph Joseph en Alajuelense, explicó por qué es importante un cambio de timón en el equipo rojinegro.

Este viernes, José Cabezas, uno de los integrantes del grupo explicó en el programa de Radio Monumental 120 Minutos por qué consideran necesario que nuevas personas lleguen al mando de la institución liguista y afirman que, la actual directiva tiene muy buenas intenciones, pero les falta capacidad y eso se ve reflejado en la falta de títulos en el conjunto erizo.

LEA MÁS: Grupo opositor a Joseph Joseph tiró con todo luego del fracaso de Alajuelense

Esta agrupación anuncia que irá con una papeleta para la asamblea del próximo 7 de junio, en donde se elegirán a las nuevas autoridades del club.

Una de las preguntas que también salió en la entrevista fue: ¿qué pasaría con el CAR si Joseph Joseph deje de ser el presidente de Alajuelense?

“Don Joseph dijo que iba a prorrogar el contrato del CAR, independientemente de que sea el presidente. En su momento dijo que el CAR no está a la venta y si el problema fuera el CAR, creo que se podría comprar.

15/05/2025 Turrúcares. Logo de Liga Deportiva Alajuelense en el CAR. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Pero él dijo que iba a prorrogar el contrato y no dudo de su palabra. A veces no nos hemos cuestionado eso, pero quién necesita más a quién: el CAR a la Liga o la Liga al CAR y hemos ganado 29 títulos sin el CAR y no veo cuál es la tragedia si no tuviéramos el CAR, porque apenas llegó el CAR no volvimos a ser campeones”, destacó.

LEA MÁS: Foto de Javier Santamaría se hace viral a horas de su salida de Alajuelense

Joseph Joseph es el actual presidente de Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Cabezas es consciente de la obra social que hace el Centro de Alto Rendimiento para las nuevas generaciones liguistas, pero para ellos, primero está lo deportivo y la urgencia en este momento, es que Alajuelense vuelva a ser campeón.