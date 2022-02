¡Qué pequeño mundo! Novia de Cristiano Ronaldo trabajó en hotel de familia de Agustín Lleida

El Hotel Lleida es un punto de referencia en Huelva. Foto: Trip Advisor

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida dice “Pedro Navaja”, una de las piezas más famosas del panameño Rubén Blades y en esta historia vaya que se demuestra lo pequeño que es el mundo.

El capítulo cinco del reallity show de Netflix “Soy Georgina”, protagonizado por la española Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, relata cuando era solo una jovencita de 18 años que llegó a pedir trabajo a un pueblo llamado Graus, en la localidad de Huesca, en la provincia de Aragón, en España.

Allí tenía una entrevista de trabajo en un hotel, en el puro centro de la ciudad, llamado Lleida. ¡Sí, como el apellido de Agustín, el gerente deportivo de Alajuelense!

Pero, ¿tendrá el lugar relación con el gerente manudo?, pues una fuente fiable le confirmó a La Teja que sí, ya que el hotel le pertenece a la familia de Agustín.

En ese hotel, uno de los más reconocidos de la ciudad por existir desde 1875, Georgina tuvo la entrevista con doña Consuelo Arcas, la abuela del director deportivo rojinegro. La señora aparece en la serie en una visita que la esposa de CR7 fue a hacer al lugar.

En el capítulo, Rodríguez comenta sus orígenes humildes en Jaca, un municipio de Huelva y cuando se muda a Graus, una ciudad que estaba como a una hora, a la que llega para conseguir trabajo, a hacer platica que le permitiera cumplir su sueño de mudarse a Madrid.

Hotel Lleida, Georgina Rodríguez, Consuelo Arcas, abuela Agustín Lleida. El 28 de enero, el Burj Khalifa de Dubai, la torre más alta del mundo se iluminó con la figura de Georgina Rodríguez. Foto: Instagram Georgina Rodríguez.

Georgina consiguió el trabajo de camarera en el Hotel Lleida, el cual fue el primero de su vida y por eso es tan importante para ella.

Allí, además de conocer a doña Consuelo, trabajó al lado del padre y de los hermanos de Agustín, pero no conoció al manudo, porque hace diez años, cuando se dieron los hechos, él ya trabajaba en México.

De servir cafés y limpiar mesas pasó a iluminar con su imagen el Burj Khalifa de Dubai, la torre más alta del mundo, con 828 metros, gracias al regalo de cumpleaños que le dio su amado futbolista por las 28 vueltas al Sol.

Agradecida

En el reallity, Georgina habla de que lo aprendido en su primer brete al lado de la señora le sirvió mucho para la vida y que por eso le guarda mucho cariño y que aún se mantienen en contacto.

Doña Consuelo comenta que cuando Georgina se mudó a Madrid y trabajaba en una tienda de la marca Gucci, ella fue a visitarla varias veces porque quedó una muy buena relación. En esa misma tienda es que Rodríguez conoció a CR7.

Hotel Lleida, Georgina Rodríguez, Consuelo Arcas, abuela Agustín Lleida. Doña Consuelo Arcas y Georgina Rodríguez aún mantienen una buena relación y se hablan cada cierto tiempo. Foto: Sergio Alvarado.

“Usted me ha enseñado muchísimo, aprendí mucho con usted, le estoy muy agradecida”, le dice Georgina a lo que doña Consuelo le respondió que siempre fue muy lista e inteligente y que aprendía de todo muy rápido.

Rodríguez comenta que se sorprendía mucho de una característica de la señora, que era la primera en llegar y la última en irse, detalle en la que se parece un poco a su nieto, porque Agustín abre y cierra el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Liga, en Turrúcares.

“Usted estaba en todas partes, yo me preguntaba, ‘¿cómo le da tiempo de llegar antes que yo?’. Recuerdo que yo estaba haciendo algo, la veía a lo lejos controlar algo, me giraba y me la encontraba al lado, ‘a ver, ¿por dónde ha venido?’. Siempre me sorprendía”, detalló.

Trabajando en el Hotel Lleida fue que Georgina afirma conoció a una señora que le dijo que podía irse a Madrid a trabajar con ella, porque reconoció que tenía potencial y así se pudo mudar a la capital. Para eso tuvo que tomar ocho autobuses, para encontrar esa nueva oferta de trabajo.

“De usted aprendí a hacerlo todo bien a la primera, porque si usted lo hace bien y con calma a la primera, ya no tiene que repetirlo y así se hace mucho más simple y más rápido”, reconoció.

“Es un gusto para mí volver a abrirte las puertas del hotel y vernos nuevamente”, agregó doña Consuelo.

En una escena del capítulo, a Rodríguez le entra una llamada de Cristiano y ella le comenta que andaba de compras en el pueblo que trabajó y que venía de ver a la señora Consuelo, su exjefa.

Hotel histórico

Hotel Lleida, Georgina Rodríguez, Consuelo Arcas, abuela Agustín Lleida. El padre, abuela y hermano de Agustín Lleida son los que dirigen el Hotel Lleida en Graus. Foto: El Heraldo.es

Una nota del sitio Heraldo.es destaca al hotel como un referente nacional, con más de 150 años de historia porque sus instalaciones preservan la memoria, sin renunciar al proceso de renovación en el lugar del que es originaria la familia Lleida. Ahora de feria se hizo famoso a nivel mundial.

“Negocios de toda la vida quedan muy pocos en España, casi se pueden contar con los dedos de una mano, y de ello pueden dar fe los integrantes de la familia Lleida, unos históricos hosteleros grausinos, auténticos ‘patas negras’ de la restauración y hostelería ribagorzana que con su establecimiento junto al río Ésera llevan dando servicio a viajeros y vecinos desde hace más de siglo y medio”, dice el sitio.

Actualmente el hotel lo dirige Daniel Lleida, según detalla la nota, quien es hermano del gerente rojinegro, pero la abuela igual sigue muy atenta de todo, a pesar de que tiene más de 80 años.

Hotel Lleida, Georgina Rodríguez, Consuelo Arcas, abuela Agustín Lleida. En este restaurante Georgina Rodríguez servía café hace diez años. Foto: Trip Advisor.

A Agustín lo buscamos para conocer su opinión de toda esta curiosa historia, pero prefirió no dar declaraciones al respecto.