¿Qué puede pasar en la jornada 20 del fin de semana?

Este fin de semana el Clausura 2022 podría quedar al rojo vivo o por lo contrario, algunos puestos ya definidos.

Desde la cima, el segundo puesto, el cuarto, y el descenso están en juego en estos momentos y todos los equipos, menos dos, están involucrados en alguna batalla.

Alajuelense, Herediano y Cartaginés son los tres primeros lugares. Una clara lucha de poder. Si la Liga gana y Cartaginés no, amarra el primer lugar. Con el empate, el Team podría perder ese segundo puesto a manos de Cartago, siempre y cuando los brumosos le ganen a San Carlos.

SI el triunfador es Heredia, queda a un punto de la Liga y si Cartaginés gana en San Carlos queda a dos unidades del León. Sería un cierre con tres candidatos al liderato.

A los Toros del Norte solo le sirve el triunfo si quiere asegurarse seguir entre los primeros cuatro.

Saprissa y Jicaral están obligados a ganar. El empate es mal negocio para ambos. Si Jicaral gana y Guanacasteca pierde lo alcanzará en puntos en la lucha por el no descenso.

Guanacasteca no cobrará entrada para llenar el Chorotega y alentar al equipo en su lucha por no descender, contra un Santos que no se juega más que el honor. Si los locales ganan y Jicaral pierde prácticamente descienden los peninsulares.

Si Cartaginés derrota a San Carlos queda muy cerca de la clasificación. (Rafael Pacheco Granados)

Guadalupe recibirá a Pérez Zeledón con la obligación de ganar para seguir en la lucha por un puesto en la clasificación. Incluso, si se le acomodan los resultados, puede ser cuarto. Para eso, Sporting y Grecia deben empatar y San Carlos perder o empatar con Cartaginés. Los Guerreros están prácticamente descartados.

Sporting y Grecia tendrán un juego bravísimo. Se puede decir que el que gana sigue en la lucha y el que pierde dice adiós. El empate los mantiene a nadadito de perro.