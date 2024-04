¡Qué semana... manudos!

Qué semana nos ha tocado vivir, una gran victoria en Liberia, un agridulce empate en nuestra catedral ante un rival que llegó a patear con la bendición del árbitro Mattus, pero también llegaron a competir debo decir.

31/03/2024 jornada 15 Liga San Carlos. Foto Albert Marín

Aunque no me guste, Marín llegó a plantear un partido inteligente, San Carlos aprovechó a un árbitro pésimo, jugó a lo físico y golpeó en exceso. Las entradas sobre Johan Venegas y Aarón Suárez, luego a un mal intencionado Jonathan McDonald con patadas sobre Mitchell y al mismo Venegas, jugaron a placer e hicieron lo que quisieron, salieron del Morera con solo tarjetas amarillas e incluso no les pitaron un penal claro sobre Campbell.

El fútbol sigue dándonos momentos frustrantes frente al marco, perdonamos mucho, cuesta anotar en nuestra casa, cuando llegamos con el marcador en contra el equipo se llena de ansiedad y eso no puede seguir pasando.

No ganar en el Morera es siempre una tristeza para todos nosotros, pero hay muchas mejoras, que no les digan lo contrario, nos vemos mejor físicamente y también con un impulso distinto en pelear los balones.

Quiero resaltar el esfuerzo de Jonathan Moya, Johan Venegas y la gran labor de siempre ir al frente de Carlos Mora.

Me queda mucho a deber Joel Campbell ansioso, impreciso y sumamente individual, esto no sirve y lo mejor es que recapacite sobre sus decisiones en el campo de juego.

E activo más importante de Alajuelense es su afición y esta le agradecería hacer un mayor esfuerzo en mejorar. Otro jugador que está en deuda es Aarón Suárez y al ser tan joven, pero con un rol importante debe mostrar esa confianza en el terreno de juego ayer no fue su mejor partido y ya hay muchos así en este torneo.

Una gran sorpresa es el joven defensor Mitchell, que bien le hace al fútbol nacional ver estos potenciales jugando.

QUE VIVA LA LIGA HOY Y SIEMPRE!

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17

TikTok: JBoban17