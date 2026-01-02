Deportes

¡Qué voz! El video de Aarón Salazar cantando que dejó con la boca abierta a la afición manuda

Aarón Salazar subió un video a su Instagram en el que demuestra que además de jugar fútbol sabe cantar

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Aarón Salazar, publicó un video en el que muestra su talento para el canto en medio de un karaoke.

LEA MÁS: Alajuelense renovó a una importante figura que sonó que podía salir del equipo

“Mi alma siempre extraña el dulce alivio, te puedo yo jurar en un altar mi amor sincero, a todo mundo le puedes contar que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura”, cantó Salazar en el video compartido en su perfil de Instagram.

Aarón Salazar se mostró muy autocrítico después de lo ocurrido contra Plaza Amador y confía en que se verá una versión diferente de Liga Deportiva Alajuelense en Nicaragua.
Aarón Salazar mostró su talento para el canto en plenas vacaciones. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El defensa del campeón nacional y tricampeón de Centroamérica llegó este año al club, y ya logró levantar varios títulos vestido de manudo, por lo que ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLDAAarón Salazar
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.