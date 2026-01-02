¡Qué voz! El video de Aarón Salazar cantando que dejó con la boca abierta a la afición manuda

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Aarón Salazar, publicó un video en el que muestra su talento para el canto en medio de un karaoke.

“Mi alma siempre extraña el dulce alivio, te puedo yo jurar en un altar mi amor sincero, a todo mundo le puedes contar que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura”, cantó Salazar en el video compartido en su perfil de Instagram.

Aarón Salazar mostró su talento para el canto en plenas vacaciones. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El defensa del campeón nacional y tricampeón de Centroamérica llegó este año al club, y ya logró levantar varios títulos vestido de manudo, por lo que ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones.