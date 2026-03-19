¿Quién dice que no se puede? Jugador del Cartaginés celebró un nuevo éxito fuera de la cancha

Randall Cordero, defensor del Club Sport Cartaginés, vive un gran momento a nivel personal.

El jugador regresó a las canchas, luego de una lesión que lo alejó por algunos meses y este jueves, se graduó como bachiller en ingeniería eléctrica.

Randall comenzó sus estudios en el 2016 y ya cursa la licenciatura, pues sabe que su carrera como futbolista no dura para siempre.

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Randall Cordero, jugador del Cartaginés se graduó de bachillerato en ingeniería eléctrica. Foto: Facebook Universidad Fidélitas. (Foto: Facebook Universidad Fidélitas. /Foto: Facebook Universidad Fidélitas.)

Un día para no olvidar

La Universidad Fidélitas, el centro de estudios en el que Randall cursa su carrera, le dedicó un hermoso posteo, a propósito de su graduación.

“Entre canchas y libros, el jugador del Club Sport Cartaginés hoy se graduó. Randall Cordero Aguilar decidió avanzar a su propio ritmo, llevando su carrera en Ingeniería Eléctrica paso a paso desde el 2016.

“Hubo materias que repetir, cansancio y un proceso más largo de lo esperado, pero nunca se rindió. Durante la pandemia encontró en la Modalidad en Línea una oportunidad para seguir adelante, demostrando que cuando hay compromiso, siempre hay forma”.