¿Quiénes son Los Lobos y por qué levantan roncha entre los árbitros de Costa Rica?

¿Quiénes son Los Lobos del arbitraje nacional? El famoso grupo que tanta polémica y roncha genera y del que hasta Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana salió hablando.

La computadora de Jeffry Solís tiene el escudo de Los Lobos.

Es un subgrupo dentro de una de las asociaciones de arbitraje adscritas a la Fedefutbol y que son liderados o, al menos, tienen influencia de Jeffrey Solís, quien actualmente es el que nombra a los árbitros de primera división. La asociación se llama Asociación del Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol (Asconaf).

Según los perfiles en redes sociales ese subgrupo trabaja para formar árbitros de excelencia y para generar un ambiente de unión.

Hugo Cruz es uno de los árbitros que pertenece a la Asociación del Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol (Asconaf), pero no es un lobo; sin embargo, pertenecer a Asconaf le genera, según exárbitros consultados, una ventaja. Igual sucede con Benjamín Pineda y con Octavio Jara, pues Solís favorece los nombramientos de los árbitros de su asociación.

Quienes sí son Lobos son Félix Quesada, Emanuel Alvarado, Benjamín Espinoza, Yazid Monge, Raúl Eduarte, Fabián Baltodano, entre otros.

La calcomanía de la computadora de Solís, demuestra que él también es un lobo.

Las dos estructuras son paralelas.

Los Lobos hasta tienen un logo. (Instagram)

Si se toma en cuenta que cada nombramiento genera una platica para el silbatero, que es lo más saludable para que hagan bien su trabajo, eso implica una comisión o un pequeño pago a la asociación correspondiente de parte del réferi y los asistentes. Un árbitro central gana 320 mil colones y el resto de asistentes 180 mil colones, en promedio.

Evidentemente entre más nombramientos tenga una asociación, más platica le va a corresponder y es allí donde la relación se torna algo más tensa. Los consultados dicen que no se promueve con equidad a los árbitros.

Como dijimos antes, Jeffrey Solís no solo pertenece y es el instructor de Asconaf, sino que es el encargado de hacer los nombramientos de los partidos de primera y segunda división y de fútbol femenino de la Fedefubol. Un claro y evidente conflicto de intereses.

Un árbitro activo puso esta foto en sus redes, en el estadio Saprissa. (Redes sociales )

La Teja le escribió a Jeffrey para que se refiriera al asunto y le explicamos que lo estaban señalando como el responsable de esos favorecimientos. Se le escribió un mensaje a las 3:23 p.m. y otro a las 3:29 de la tarde. A las 3:30 p.m. respondió que estaba con las chicas para el partido de la Selección Femenina de este lunes, a las 6 de la tarde.

Se le brindó la oportunidad de llamar en cualquier momento que se desocupara, pero no hubo respuesta.

Quieren a Jeffry Solís fuera

Marvin Amores, quien es el presidente de la Asociación Central de Árbitros Titulados de Fútbol (Ascad) dice que la comisión que él preside cobra 2.500 colones, pero desconoce el monto que le deben dar a la Asconaf. Él pide la salida de Solís del arbitraje nacional por el evidente conflicto de intereses.

“Esa relación en ambas vías es dañina para el fútbol porque si un árbitro se equivoca no lo van a sancionar, lo van a seguir nombrando. Además, él se aprovecha de su posición para darle partidos de primera y segunda división a los de Asconaf. Eso no puede ser, Jeffrey Solís se tiene que ir”, expresó Amores.

En una foto de la Fedefutbol también se ve el escudo de Los Lobos. (Redes sociales )

También el exárbitro y analista de La Teja, Henry Bejarano, cree que la relación de Solís con la Fedefútbol y con Asconaf es inconveniente.

“Lo que sé es que cada asociado tiene que darle un porcentaje a la asociación. Cuando yo era árbitro, me rebajaban cinco mil colones (era de otra asociación), no sé cuánto será para ellos”. expresó.

Un color

Jafet Soto, quien también es miembro del Comité Ejecutivo fue el que destapó a Los Lobos.

“¿Qué es eso?, ¿un grupo?, ¿una argolla? ¿No es que el arbitraje es general, aunque sean asociaciones?”, expresó luego del partido de Herediano ante Liberia el sábado pasado.

Añadió que mandarán, como Herediano, una carta a la Fedefútbol en la que se quejarán de la situación y de los favorecimientos de Solís. Reconoció, incluso, que al Team lo han podido favorecer en el torneo regular, pero que otros clubes les han regalado títulos.

Yazid Monge, uno de los árbitros de Los Lobos, que suele arbitrar en segunda división, tiene una foto en su perfil de Facebook en el estadio Ricardo Saprissa y que se viralizó donde pone. “No todos pueden ser un Lobo.”

En las pantallas donde se ven los números para los cambios y minutos de reposición también está el escudo de Los Lobos. (Redes sociales )

De fondo colocó el escudo que identifica a Los Lobos.

“Eso no lo puede hacer como un árbitro activo. No sé cómo lo toma Saprissa, pero no se puede sacar una foto en un estadio, poner un sticker siendo árbitro, eso está mal”, comentó Bejarano.

Añadió que urge una Comisión de Arbitraje neutral, sin intereses, no como, según él, las últimas.

“Vea, Randall Poveda, anterior presidente de la Comisión se autodenominó un Lobo el domingo (ya se sabía), puso un sticker y un auuuu. ¿Cómo es posible eso?”