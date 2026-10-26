¿Quiere ir al Alajuelense–Motagua? En La Teja regalamos entradas para el estadio

En La Teja, regalamos entradas para los aficionados que quieran ir al estadio Morera Soto a ver el encuentro entre Alajuelense y Motagua este jueves a las 8 de la noche.

Para participar, deben llenar este formulario, además de seguir los perfiles de Instagram de Ricardo Silesky y Yenci Aguilar, sumado al TikTok de Eduardo Rodríguez.

En La Teja regalamos entradas para el duelo entre Alajuela y Motagua. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También deben seguir el canal de YouTube de La Teja y descargar la app de este medio.

Para participar, deben enviar una captura de pantalla del seguimiento al WhatsApp (6196-2513) y el ganador se anunciará el miércoles por la mañana.