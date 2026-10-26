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¿Quiere ir al Alajuelense–Motagua? En La Teja regalamos entradas para el estadio

En La Teja regalamos entradas para el duelo entre Alajuelense y Motagua.

Por Eduardo Rodríguez

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En La Teja, regalamos entradas para los aficionados que quieran ir al estadio Morera Soto a ver el encuentro entre Alajuelense y Motagua este jueves a las 8 de la noche.

Para participar, deben llenar este formulario, además de seguir los perfiles de Instagram de Ricardo Silesky y Yenci Aguilar, sumado al TikTok de Eduardo Rodríguez.

Alajuelense contra Pérez Zeledón por la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026.
En La Teja regalamos entradas para el duelo entre Alajuela y Motagua. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También deben seguir el canal de YouTube de La Teja y descargar la app de este medio.

Para participar, deben enviar una captura de pantalla del seguimiento al WhatsApp (6196-2513) y el ganador se anunciará el miércoles por la mañana.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis