Rafael Arias, presi del Santos: “No se necesitan muchos millones, se requiere trabajo”

Los guapileños suman 23 puntos, luego de 14 fechas. John Durán.

El presidente del Santos, el doctor Rafael Arias, no esconde su felicidad por el buen momento deportivo por el que pasa el club y asegura que no se necesita de mucha plata para conseguir el éxito.

Los santistas se la están creyendo y así sucedió el miércoles pasado, cuando derrotó al Plaza Amador de Panamá y aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga Concacaf y este domingo, le propinó una goleada a Sporting 5-1 amarrar el segundo puesto en la tabla de posiciones.

El doc reconoció que les ha costado, pero que trabajan para lograr una madurez en el club y no desmayar en su intento por el título.

- ¿Cómo valora el momento deportivo por el que pasa el club?

Con mucha madurez, sensatez y prudencia. Tomando el momento del equipo como parte de un trabajo que se ha planificado.

Transmitir a mis muchachos y cuerpo técnico el objetivo que está trazado y es ser campeones y lo estamos trabajando desde hace años, estamos jugando dos torneos y ambos de suma importancia.

Queremos retomar el primer lugar, seguir peleando por la clasificación y por el campeonato, que la institución lo necesita para dar seguridad y confianza al equipo. No se necesitan muchos millones, se requiere de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Arias aseguró que no se necesita de mucho billete para hacer bien las cosas. Cortesía.

- Están jugando bien y así lo demostraron contra el Plaza Amador.

El partido en Costa Rica contra el Plaza Amador nos costó un montón, por el biotipo del jugador panameño y ellos apostaron por eso.

Ellos tenían todo para ganar y no pudieron por la cancha, porque estaba inundada, nosotros tuvimos la gallardía y el trabajo estratégico de ganar el partido.

Para el juego de vuelta, sabíamos que jugaríamos en cancha seca y el juego se planificó tomando eso en cuenta. El planteamiento, saber que se nos iban a venir encima y tuvimos fe y por eso se sacó el resultado.

- ¿Cuál cree que ha sido la clave detrás del éxito del club?

Orden y respeto en los procesos, respetar a los técnicos, dejarlos trabajar, cuando se ha contratado se ha analizado, un técnico no se contrata para despedirlo, no compro un carro nuevo para chocarlo.

- ¿Han pensando en un plazo para el campeonato?

Es un tema difícil de responder y resolver. La pregunta más bien se ha hecho a los técnicos, para lograr que el camerino madure y se respire ese aire de campeones, que se siente cuando se entra al camerino de equipos como Saprissa, Alajuela o Heredia.

Ellos no nacieron campeones y eso ha sido de los trabajos con los técnicos, estamos trabajando para que los muchachos entiendan que se trabaja para ser campeones.

No hemos puesto plazo, no lo hacemos ni creemos que lo lleguemos a hacer, hay que hacer el trabajo, no es la primera vez que se está a las puertas de un título. En la final contra el Olimpia por la Liga Concacaf perdimos por una decisión arbitral y en semifinales del torneo local no hemos sabido abordar los juegos.

- ¿Cuáles aspectos rescata de la idea de juego del profesor Erick Rodríguez?

Una vez el profe dijo en una conferencia que los equipos pequeños son emocionales y solo se preparaban para jugar contra los equipos grandes.

Pero nosotros le decimos a los jugadores que los puntos contra Saprissa son los mismos puntos contra Sporting y el técnico le ha metido esa idea a los jugadores, de que hay que creérsela en todos los juegos.

- ¿Le han dado prioridad a alguno de los torneos que están jugando (local y Liga Concacaf)?

Hay que confiar en lo que se haga paso a paso, nadie tiene la fórmula para ganar uno y otro no, hay que ir partido a partido, recuperarse, que los jugadores disfruten el momento. Suceda lo que suceda hay que seguir trabajando.

El técnico Erick Rodríguez goza de la confianza del presidente guapileño. Rafael Pacheco.

- ¿Qué piensa de que el técnico Luis Fernando Suárez no convoque a jugadores de Santos a la selección nacional?

Es un tema del que no quiero opinar, para no abrir una brecha, es un momento sensible en el fútbol nacional, la selección pasa por un momento difícil y tenemos que unirnos porque el objetivo es Catar, pero esto solamente resume algo.

No es solamente Suárez, quien se fije en un jugador de un equipo que esté fuera del Valle Central sería una novedad.