Ramón Luis Méndez está chivísima con el estreno del VAR en el partido de Saprissa

El VAR (videoarbitraje) se utilizó en Costa Rica por primera vez, en el partido entre Saprissa y Pumas de México por el torneo de la Concachampions, pero no le gustó nadita al exárbitro Ramón Luis Méndez.

El árbitro Ismael Cornejo duró como un minuto decidiendo la jugada. (Jose Cordero)

El silbatero del juego, Ismael Cornejo de El Salvador, no pitó una falta en el área sobre Christian Bolaños en el juego de este miércoles en el Ricardo Saprissa, por los octavos de final de la Liga Concachampions.

Méndez dijo que la falta fue muy clara como para tener que recurrir a esa herramienta.

“El VAR no se hizo para eso, es lamentable. No había que revisar nada, era penal clarísimo. No sé si le pesó la camiseta de Pumas, si lo pitó obligado, lo que sea. El VAR fue creado para cuestiones que valgan la pena, jugadas realmente dudosas”, expresó.

Luego de una revisión de casi un minuto, Cornejo pitó penal y el mismo Bolaños ejecutó y anotó para poner el 1-1.

“No sé por qué duró tanto sino era polémica”, dijo.