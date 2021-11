Ramón Luis Méndez salió regañado por no dejar hablar a sus compañeros.

El exárbitro Ramón Luis Méndez, quien es uno de los contertulios en el programa “Deportes+” de Teletica, salió regañado este domingo.

Ramón Luis Mendez 16/04/2021/ Ramón Luis Méndez le saca tarjeta roja al “Saludo a la bandera” / foto cortesía

Méndez, quien se caracteriza por ser muy conversador, paso interrumpiendo constantemente a los demás panelistas para recalcar su opinión y no dejaba que los demás terminaran sus idea, lo cual los empezó a calentar.

Roy Myers fue el primero que le dijo, antes de ir a un corte, que no dejaba hablar a nadie y luego le tocó el turno a Erick Lonis, quien le dijo que no lo dejaba aterrizar lo que quería decir. Eso sí, cuando Ramón Luis habló, como parte de la estrategia, todos lo escuchaban para luego poder pedirle que no metiera la cuchara.

El que estuvo muy calladito fue Kenneth Paniagua, ya que le tiraron al Team por propiciar el aumento de jugadores extranjeros en el fútbol. Ante esos filazos, Paniagua se dedicó a escuchar y permanecer callado.