Ramón Luis Méndez sobre jugada de Daniel Arreola: “Es grotesco, peor que una patada”

Daniel Arreola jugó todo el partido contra San Carlos de gratis ya que apenas a los dos minutos de juego le agarró las partes ímtimas a Álvaro Saborío y no le sacaron pero ni amarilla.

Arriola pudo dejar con 10 a la Liga apenas a los dos minutos. Foto: Captura de pantalla Arriola pudo dejar con 10 a la Liga apenas a los dos minutos. Foto: Captura de pantalla

La lamentable jugada hizo recordar la vez que el español Míchel tocó los genitales de Carlos “el Pibe” Valderrama en un partido entre el Real Madrid y el Valladolid en la temporada 91-92 de la Liga española.

Aquella jugada se hizo viral por lo grotesca y la del mexicano no se queda atrás, pues según el analista arbitral Ramón Luis Méndez, el defensor manudo se tuvo que ir expulsado de inmediato.

“Primero es lamentable porque eso no es fútbol, eso no es de un profesional, segundo, es igual de lamentable que no la vieran, aunque se ve con un grado de complejidad, pero él (Arreola) no lo hace disimulado, eso es de tarjeta roja. Bien por Saborío que no respondió”, expresó Méndez.

El exárbitro dice que pese a que el jugador se salvó de la roja, todavía lo pueden sancionar por video, eso sí, alguien tendría que solicitarlo.

“Es una conducta bastante brusca, es peor que una patada, porque la patada es parte del fútbol, en cambio esto es un acto grotesco, el reglamento lo tipifica como un acto vulgar”, añadió Ramón Luis.