¿Randall Azofeifa se ve en la selección? Volante deja clara su posición

¿Randall Azofeifa se ve de nuevo en la selección nacional? El experimentado jugador aseguró que trabaja para el beneficio de su club.

Luego del juego Sporting - Jicaral, Azo dio declaraciones a Tigo Sports.

“He sido claro en que hago las cosas bien para mi equipo. Si llega el llamado estaría contento, sería un orgullo muy grande porque sé lo que es estar ahí, hay que ser positivos con los que están.

“Las cosas se dan, yo no puedo pensar en la selección si en donde me toca hacer bien las cosas no las hago, si el rendimiento da para estar en selección bien”, dijo el jugador de 36 años.

El mediocampista es respetuoso del trabajo del cuerpo técnico de la nacional.

“Trabajo para rendir partido a partido y retribuir el agradecimiento a directivos y al cuerpo técnico”, agregó.

Randall también se refirió a la llegada de Álvaro Saborío y Christian Bolaños a la Sele.

“Me siento contento por ellos, nadie puede dudar de la calidad que tienen y de los que están ahí, no me queda duda de que llegarán a aportar su cuota de experiencia, de calidad y esperemos que sirva para que la selección saque un buen resultado en el siguiente partido”, manifestó.

“Hablando propiamente del partido estoy contento porque veníamos de una seguidilla de partidos sin ganar, entendimos que siempre hay que luchar un poco y más hoy hicimos un esfuerzo muy grande y se vio recompensando con la victoria.

“Se necesitaba muchísimo la victoria porque da calma, paz y porque es la única forma de respaldar el trabajo, el esfuerzo, al entrenador y los compañeros”, expresó.