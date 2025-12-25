Deportes

Randall Leal da a conocer noticia que le cambiará su vida por completo

Mientras se define con cuál equipo jugará, Randall Leal dio a conocer algo que lo tiene brincando de alegría

Por Erick Quirós
Villas de Randall Leal
Villas de Randall Leal (instagram/Villas de Randall Leal)

Mientras se define cuál será su próximo equipo ya sea a nivel nacional donde Saprissa y Herediano lo esperan, o a nivel internacional, el volante Randall Leal sorprendió a todo mundo con una gran noticia.

El habilidoso jugador mostró en sus redes sociales un proyecto que lo tiene más que contento, pues construyó unas villas en playa Avellanas que están de otro mundo.

Villas de Randall Leal
Villas de Randall Leal (Instagram/Villas de Randall Leal)
Villas de Randall Leal
Villas de Randall Leal (instagram/Villas de Randall Leal)

Leal dijo estar muy orgulloso y contento con las cabinas, que más de uno desde ahora desea conocer.

Villas de Randall Leal
Villas de Randall Leal (Instag/Villas de Randall Leal)

“Empezamos este proyecto con fe, esfuerzo y trabajo duro, apoyándonos en cada paso. Cada día fue una lección y cada obstáculo una oportunidad para crecer juntos. Hoy, en esta Navidad, miramos atrás con orgullo y agradecimiento. Ver el proyecto terminado nos recuerda que cuando la familia camina unida, no hay metas imposibles.

“Este logro no es solo material, es el reflejo del amor, la perseverancia y el compromiso familiar. Que esta Navidad nos inspire a seguir soñando, trabajando y creciendo juntos. 🎄✨ @avellanasvillasparadisecr fue hecho con esfuerzo y mucho amor para ustedes", escribió en redes sociales.

Si por la víspera, se saca el día, se nota que Leal tiene en la mente quedarse al menos un tiempito en nuestro país para darle cariño a su proyecto y a su vez, para relanzar su carrera después de su paso por la MLS que con el tiempo vino a menos.

Villas de Randall Leal
Villas de Randall Leal (instagram/Villas de Randall Leal)

Le deseamos éxito al futbolista tanto con su nuevo negocito como con su carrera, ya que todavía tiene mucho para dar.

Villas de Randall Leal
Villas de Randall Leal (instagram/Villas de Randall Leal)
Erick Quirós

Erick Quirós

Periodista de farándula y espectáculos desde 2013. Experiencia en coberturas deportivas. Estudió periodismo en la Universidad San Judas Tadeo. En 2019, 2020, 2021 y 2022 fue premiado como el periodista de mayor visitación de La Teja. En 2019 (compartida) y 2021 recibió el premio de periodista del año de este mismo medio.

