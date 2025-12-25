Randall Leal da a conocer noticia que le cambiará su vida por completo

Mientras se define cuál será su próximo equipo ya sea a nivel nacional donde Saprissa y Herediano lo esperan, o a nivel internacional, el volante Randall Leal sorprendió a todo mundo con una gran noticia.
El habilidoso jugador mostró en sus redes sociales un proyecto que lo tiene más que contento, pues construyó unas villas en playa Avellanas que están de otro mundo.
Leal dijo estar muy orgulloso y contento con las cabinas, que más de uno desde ahora desea conocer.
“Empezamos este proyecto con fe, esfuerzo y trabajo duro, apoyándonos en cada paso. Cada día fue una lección y cada obstáculo una oportunidad para crecer juntos. Hoy, en esta Navidad, miramos atrás con orgullo y agradecimiento. Ver el proyecto terminado nos recuerda que cuando la familia camina unida, no hay metas imposibles.
“Este logro no es solo material, es el reflejo del amor, la perseverancia y el compromiso familiar. Que esta Navidad nos inspire a seguir soñando, trabajando y creciendo juntos. 🎄✨ @avellanasvillasparadisecr fue hecho con esfuerzo y mucho amor para ustedes", escribió en redes sociales.
Si por la víspera, se saca el día, se nota que Leal tiene en la mente quedarse al menos un tiempito en nuestro país para darle cariño a su proyecto y a su vez, para relanzar su carrera después de su paso por la MLS que con el tiempo vino a menos.
Le deseamos éxito al futbolista tanto con su nuevo negocito como con su carrera, ya que todavía tiene mucho para dar.