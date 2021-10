(Video) Randall Leal quiso encararse con aficionado en el aeropuerto

Randall Leal causó polémica en su llegada a Costa Rica Foto: Instagram. Randall Leal causó polémica en su llegada a Costa Rica Foto: Instagram.

La polémica sigue detrás de Randall Leal, volante de la selección de Costa Rica, quien este lunes quiso encarar a un aficionado en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

Cuando el futbolista, de 24 años, iba saliendo junto a algunos familiares, se escucha a una persona decirle en voz alta: “Juegue, juegue y deje de llorar”, comentario que el papá del jugador escuchó y respondió con un insultó, según se escucha en un video publicado por Tigo Sports.

En el momento que Leal oye a su tata soltar el madrazo, le pregunta qué pasó, otro de sus acompañantes que iba atrás de él le cuenta y señala a la persona.

Al recibir esa información, Randall suelta la maleta que traía en una mano y se devuelve hacía adonde estaba el sujeto con una clara intención de enjacharlo o reclamarle lo dicho, momento en el que es tomado del brazo por su padre. quien le impide seguir.

El jugador en un inicio no acata la indicación y le dice a sus familiares que va a ir, mientras estos le responden con un “no, no, no haga nada, vámonos” y se llevan al jugador.

La situación nace por una entrevista que dio Leal la semana pasada en Estados Unidos en la que dijo que el mal rendimiento de la Sele es culpa de la afición y la prensa que critican demasiado y que Costa Rica es un país de envidiosos.

“Lo más importante es siempre tener claro que uno siempre va a ser criticado. La misma prensa hace que los jugadores pierdan esa confianza porque usted ni siquiera ha llegado a Costa Rica y ya están hablando mal.

“En mi caso, no me fijo si me critican o no porque eso siempre va a estar, más en Costa Rica que es un país tan lindo, pero a la vez tan envidioso por muchas cosas que uno hace”, dijo.