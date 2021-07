Randall Poveda, nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje: “En el país tenemos árbitras de calidad”

Poveda y compañía asumirán sus nuevas funciones el próximo lunes. Alonso Tenorio. Poveda y compañía asumirán sus nuevas funciones el próximo lunes. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Randall Poveda fue nombrado este viernes como presidente de la Comisión de Arbitraje y adelantó que una de sus primeras funciones será darle un mayor papel a las mujeres para que puedan dirigir mejengas de la primera división masculina.

El exárbitro, quien pitó en la máxima categoría durante 13 años, considera que las mujeres tienen la capacidad para dirigir partidos de hombres.

“El país cuenta con grandes árbitras y me parece que no es un tema de género, es un tema de contundencia, de calidad. En el país hay mujeres con calidad y me anticipo a mis compañeros de la comisión, pero le puedo decir que se darán sorpresas en el arbitraje y puede ser que desde el arranque contemos con un cuarteto femenino”, comentó.

Poveda iniciará funciones el próximo lunes y será acompañado por otros exárbitros como Adolfo Chavarría, Milena López (una de las primeras árbitras del país), Rafael Vega y Edwin Medaglia.

Se vuelan a la Comisión de Arbitraje en pleno

“Asumimos este reto con responsabilidad y tranquilidad, confiando en Dios para que nos dé sabiduría y la inteligencia para tomar las mejores decisiones.

“Todos los miembros fuimos árbitros de primera división, así que confiamos en nuestras capacidades y esperamos que los árbitros entiendan el concepto, que reciban los buenos consejos y buenas directrices. En esto no se garantiza que no se cometan errores, pero trabajaremos para que hayan más aciertos que desaciertos”, manifestó.

Motivar

En la actualidad, Randall es el analista arbitral de las transmisiones deportivas de Repretel, empresa con la que realizará su último análisis el próximo domingo.

“No se puede ser juez y parte en un tema tan importante, con Repretel trabajaremos hasta el domingo y un día después comenzaremos a trabajar en la comisión. Estoy muy agradecido con la Fedefútbol por darme la oportunidad”, dijo.

Uno de los objetivos de la nueva comisión es motivar a los réferis para que hagan un mejor trabajo dentro de la cancha.

“El técnico Luis Fernando Suárez hizo un aporte muy importante, así como el sicólogo deportivo. A los profesionales hay que motivarlos, para que piten bajo su responsabilidad, demostrando su personalidad y su capacidad. Creo que entre más motivados estén más van a rendir”, destacó.