Randall Row saca pecho por sus pupilos y va por más

El estratega santista indicó que va con todo para mantener la categoría.

Feliz y sacando pecho por sus pupilos, el técnico del Santos, Randall Row, se mostró contentísimo por la victoria que sacaron ante Liga Deportiva Alajuelense.

Row reveló sus claves para el buen momento que viven y continuar su camino para alejarse de los puestos por el no descenso.

“Hicimos un partido muy completo, donde nos aplicamos tácticamente y eso se logra cuando hay credibilidad, respeto y humildad. Porque esto que hice con Santos, en otro equipo y con otros jugadores no lo podría hacer. Cuando eso pasa es más fácil sacar los resultados”, comentó en conferencia de prensa.

Además, confesó que tiene una ley dentro del camerino, que le ha servido para motivar a sus muchachos conforme avanzan las fechas.

“Cuando el equipo lo agarré en el último lugar, nunca pensé en la palabra impronunciable en el camerino, siempre miramos más arriba y eso era cuestión de tiempo, de trabajo y eso es lo que estamos haciendo”, detalló.

Indicó que el no haber recibido goles en las últimas jornadas les aumenta la motivación, ratificando que van por el camino correcto.

Por eso mantendrá el ritmo para las próximas fechas, porque su equipo está para dar más cosas y quiere sorprender a los demás clubes peleando los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

“Nosotros vamos en el día a día, preparo las semanas con base en el rival y el crecimiento de los jugadores. Soy muy exigente, cuando no me hacen caso me vuelvo loco y eso no ha pasado acá. Siento un respaldo de los jugadores desde que llegué, eso significa que hay una credibilidad”, finalizó.