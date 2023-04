Randall Row sobre el descenso: “Yo sabía que no iba a pasar”

24/01/2023 Estadio Fello Meza. El Club Sport Cartaginés recibió a Santos de Guápiles, en partido de la jornada 3 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. Randall Row, técnico de Santos. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Santos, Randall Row, recordó la “promesa” que hizo al inicio de la temporada, cuando tenían un panorama oscuro en cuanto al descenso.

“He sido consecuente con mis palabras desde el inicio, nada se logra si no hay corazón. Cuando estoy en la cancha puedo exigirles a ellos al máximo, pero cuando hay corazón, honestidad, compromiso y lealtad hacia un grupo es cuando hay convencimiento.

“Mis palabras calaron y yo sabía que no iba a pasar (lo del descenso), se lo dije a la junta directiva que confiaran, que íbamos a trabajar durísimo para que volviera a ser el Santos que todo el mundo respeta, y darle la alegría al cantón que necesita un equipo en primera division y a las familias, a mi esposa, que la he sacrificado, mis hijos, porque nunca he estado lejos de ellos, pero esto me tiene súper feliz”, afirmó.

Row se ilusiona con la posibilidad de clasificar a las semifinales.

“No es fácil llegar a un club con tantos problemas y revertir esto. Hay cosas que cambiar, que mejorar y esperemos que los resultados puedan cuadrarse. Todavía tenemos posibilidades de clasificar, esperemos que se puedan dar”, añadió.

El entrenador también habló del papel que desempeña Starling Vega dentro del terreno de juego.

“Starling tenía una oferta en el exterior, es un jugador grande y cuando hablé con él le dije que iba a ser un jugador importante para lograr el obetivo. Hablé con el presidente (Mauricio Vargas) y se hizo el esfuerzo para que se quedara”, dijo.