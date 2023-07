Raquel Rodríguez se mordió la lengua para no estallar tras la derrota, pero igual tiró unas chinitas

Raquel Rodríguez tiró un par de cosas en las que la selección femenina debe mejorar. (SANKA VIDANAGAMA/AFP)

Tras la derrota 2-0 ante Japón, Raquel Rodríguez, una de las referentes y estrellas de la Selección femenina de Costa Rica, dio la cara para intentar explicar un nuevo tropiezo en la Copa del Mundo.

La delantera prefirió no decir mucho, se notaba en su cara y expresiones que estaba a un paso de rajarse a decir lo que piensa, pero se mordió la lengua y se calmó, solo tiró un par de chinitas.

“No sé si esto pueda llamarse aprendizaje porque ya sabemos el nivel de lo que es el Mundial. Japón, España, excelentes equipos, igual que Zambia, el aprendizaje es el mismo, tenemos que hacer algo más para conseguir una victoria en un Mundial”, dijo en una entrevista flash a FIFA.

“¿Qué crees que faltó?”, le preguntaron, duda ante la que no pudo responder y solo señaló un par de detalles que sí dejan pensando mucho en una selección que se supone tenía mucho rato junta.

“Ahhhhh (respira profundo y piensa unos segundos), no sé, creo que... la verdad no sé, estoy sin palabras, nos falta intensidad, no sé si mayor sinergia en el grupo, son cosas que se me ocurren en este momento, creo que como país tenemos que crecer también.

“Espero que esto nos duela no solamente a nosotras, sino a todos los involucrados en el fútbol. Nosotras lo tomamos personal, por supuesto, pero necesitamos ayuda también”, destacó.

Ayuda, es la petición de una jugadora que clama por una mano que al parecer no tienen tan cerca como muchos creerían.

Regalo

