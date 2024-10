Rashir Parkins explicó por qué no le ganaron a Herediano con un jugador de más

Rashir Parkins fue el anotador del gol de Alajuelense en el juego ante Herediano. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El clásico provincial entre Herediano y Alajuelense finalizó 1-1, pese a que los rojinegros tuvieron un jugador de más desde los primeros minutos del segundo tiempo.

Al 55, Jesús Everardo Rubio se ganó la roja directa, luego de una fuerte falta sobre Celso Borges, sin embargo, los manudos no pudieron dejarse los tres puntos en el estadio Carlos Alvarado.

Al respecto, el jugador liguista Rashir Parkins, quien marcó el único gol para Alajuelense, trató de justificar el empate que obtuvo su equipo.

LEA MÁS: Herediano vs Alajuelense: VAR provocó una injusticia en el clásico provincial

“Salimos a ganar, pero Heredia es un gran equipo. El juego, como todos los clásicos son difíciles, es un punto con el que no estamos satisfechos, pero vamos a seguir trabajando”, destacó.

El centrocampista está feliz con su regreso a Alajuelense, luego de su paso por Puntarenas.

“La verdad no me imaginaba volver a la Liga, he ido creciendo, debo seguir trabajando día con día. El profesor (Alexandre Guimaraes) me habla constantemente.

“Para asegurar el liderato debemos estar espabilados, el grupo está comprometido”, añadió.