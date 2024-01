Raúl Pinto revela el motivo por el que dejó de ir al estadio de Alajuelense

A Raúl Pinto le duele en el alma ver a Giancarlo González con otros colores que no sean los de Alajuelense. (Jose Cordero)

Raúl Pinto salió hace ocho años de la presidencia de Alajuelense, a pesar de los malos resultados de los años siguientes y todas las cosas por las que han pasado los manudos, siempre se le veía en el estadio Morera Soro; sin embargo, un hecho reciente le golpeó el corazón y lo tiene medio resfriado.

En entrevista en el programa Entre Leones de La Teja, el jerarca habló largo y tendido de la actualidad eriza y fue crítico en algunas decisiones internas, como por ejemplo, el no renovarle el contrato al excapitán Giancarlo González, acto que para él le duele mucho como liguista.

Don Raúl fue tan tajante en el tema que hasta nos dijo esas son cosas que a él en lo particular lo tienen resfriado de seguir yendo a la Catedral, entre otros motivos.

“Para mí, Pipo mantenía el nivel para haberle ampliado un año, puede ser que a los seis meses lo banqueen, pero siempre será un líder en el camerino muy importante para negarle esa posibilidad.

“Estuve yendo al estadio, apoyando el campeonato pasado, pero ya este creo que mejor no. A mí me golpeó mucho la salida de Pipo porque era el último liguista líder que nos quedaba y ya ustedes ven ahora que la capitanía está en manos de otra persona. Yo es que seré demasiado liguista o retrógrado, pero quiero que jugadores de la cantera sean los que lleven la capitanía, estoy golpeado como dicen”

Un detalle que señaló fue sobre Andrés Carevic, de quién señaló que le hubiera gustado que hubiera defendido a su capitán con más fuerza.

“No entendí nunca como nuestro entrenador no defendió a su capitán, si ha sido el capitán, fue el jugador que tuvo más minutos, lo llamaron a la selección, creo que en el caso mío en el tiempo de Óscar Ramírez, él hubiera defendido a Pipo a muerte.

“No entiendo como se dejó quitar a su capitán, no estamos hablando de un jugador normal sino el que siempre mantenía en el brazo un símbolo de capitán. A mí a veces me duele mucho el liguismo que siempre sacrifica a los jugadores y no sabe que es la persona que está identificada y ama la institución y a los que llegaron afuera no les dicen nada, con esos no se meten”, comentó.

Pinto hizo una comparación con el caso de Jonathan McDonald, a quien a pesar de las críticas, señalamientos y hasta errores que pudo cometer, pero mientras él estuvo en la Liga, siempre defendió al jugador por más presión mediática y de la afición.

Raúl Pinto comparó el caso de Giancarlo González con el de Jonathan McDonald quien para él son referentes manudos. (Jose Cordero)

“Yo lo veo totalmente similar el caso, muchas veces defendimos a McDonald porque era un jugador que más liguista no podía haber otro y de un carácter que siempre lo sacaba. Tal vez la gente a veces estaba en contra, pero era su forma de expresarse.

“Son jugadores que demuestran carácter, amor a la institución, a veces tal vez la gente no entiende ese parte, a veces solo es bueno o es malo, pero no entiende esas cosas que le dan a uno un paso más. Acá todo mundo dice, ‘ahhh es que ese es muy profesional’.

“El profesional recibe su dinero y da un paso. El que tiene amor a la institución y nació ahí no da un paso, sino da dos y es donde, incluso, debería aparecer el CAR, el cual yo lo firmé al inicio, deberíamos tener al menos 70% de jugadores formados ahí ”, destacó.

Además del caso del Pipo, tampoco está de acuerdo con la salida de Alex López, pues considera que sacar a cuatro o cinco jugadores que jugaban con regularidad es desarmar equipo y dificultará las cosas.

“Hay que hacer una autocrítica para ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque tenemos unas canchas de lujo, como el CAR no hay en Centroamérica y parte de México, algo de ese tamaño, con todo lo que tiene y no estamos logrando sacar jugadores y tenemos que traer cinco de afuera”.

Pinto se fue respondiendo una pregunta muy puntual que le formulamos, si tuviera que darle un consejo a la directiva manuda, ¿Cuál sería?

“Lograr el compromiso de los jugadores con la institución, comprometerlos, que de verdad sientan que tenemos que lograr ese campeonato, yo no le puedo decir a ciertos jugadores que amen el escudo o que lo besen, pero sí que se comprometan con la institución, eso es lo más importante, para lograr de acá a mayo el campeonato”.