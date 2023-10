Real Estelí le dejó al Saprissa una cicatriz que no se podrá borrar nunca en su vida

Así quedó Saprissa, avergonzando e hincado en su propio campo. (Jose Cordero)

Saprissa se quedó sin canción, sin remontada, sin Copa Centroamericana, y con una mancha en su historia que no se la podrá borrar nunca, al empatar 2-2 ante el Estelí de Nicaragua en la Cueva y perder 3-2 en el marcador global. Morados, ¡qué papelón más grande!

Su presidente, posiblemente, se quedó sin Internet por otra semana y una masa de afición furiosa ruega que el próximo que se quede sin trabajo sea el técnico Vladimir Quesada.

Quienes pensaban que a los pinoleros se los iba a tragar el ambiente, qué equivocados estaban, qué engañados, el orgullo los cegó ante un rival que se mostró valiente, digno, con ganas de hacer historia y del que muchos en Costa Rica podrían aprender el cómo manejar estos momentos de tensión.

No hay excusa ni pero que valga, esta vez a Saprissa no le sirvió nada, ni siquiera el mito que a puro estadio gana partidos. Cuando un rival es valiente y no se deja apantallar, cualquier cosa se puede lograr, esa es la gran enseñanza del Estelí.

Ahora también hay que poner esto en contexto, porque si bien es cierto que los pinoleros fueron mejores en la serie y se la llevaron con justicia, el re súper bicampeón de Costa Rica no se puede dar estos lujos ni en broma, no puede manchar su historia de esta manera, así que no hay excusa que valga.

Saprissa le hizo un daño y una gran marca a su historia este miércoles. (Jose Cordero)

Generalmente, al saprissista le gusta sacar pecho, no quedarse callado ni nunca darse por menos, pero esta vez olvídenlo, lo mejor que pueden hacer es quedarse calladitos, irse para la casa y matarse para ganar el repechaje y conseguri el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, pues si no lo logra, ahí sí apague y vámonos, porque en un torneo que clasifican seis, era una obligación mínima.

Saprissa, en parte, quedó eliminado porque nunca en la serie fue Saprissa, ni las cosas por las que se distingue en este tipo de escenarios.

Obligación

Los primeros minutos, con el 0-0 en el marcador, la obligación era toda tica; sin embargo, no había una jugada clara o secuencia que mostrara que el Monstruo había salido a comerse a su rival sin miedo. Metía más la afición en la grada que el equipo.

La ilusión de que todo marcharía como siempre apareció temprano con un pase preciso y precioso de Ulises Segura a Javon East, que el atacante aprovechó para abrir el marcador a los 18 minutos y hacer estallar el escenario. ¡Porque manda que no le remonten a un equipo de Nicaragua!, eso creía cada morado en la Cueva

Ni el regreso de Mariano Torres le sirvió de nada al Saprissa. (Jose Cordero)

El pase de Ulises fue muy bueno, pero la repetición de la jugada demostró un pequeño gran detalle, el jamaiquino estaba en posición prohibida, situación que el árbitro salvadoreño Ismael Cornejo no se percató, a pesar de los reclamos pinoleros.

La manera como Javon encaró la jugada es de manual, le hizo una finta al meta nica Douglas Forvis, pegó el drible y con el arco vacío definió. Si el réferi no detuvo la jugada, él no tenía porqué parar.

Además, como decíamos, el tanto puso a los tibaseños a jugar a otra cosa, a diferencia de otras veces, cuando en lugar de írsele encima a ahogar al rival, Saprissa cedió incluso un poco la iniciativa al Estelí, que pisaba el área morada, pero le faltaba ese último toque para liquidar. Pero en la segunda parte llegó.

El autogol de Fidel Escobar al 50 dejó a todos fríos porque llegó lo impensado, el gol del Estelí que nadie imaginó o esperaba, a pesar que el rival había hecho méritos para conseguirlo.

Con el 1-1, Saprissa y Vladimir seguían sin reaccionar con calidad. Regresó Mariano Torres, entró a los 60, pero es claro que no es Superman y le hace falta ritmo para verse mejor.

Los aficionados nicaragüenses del Estelí vivieron una noche histórica. (Jose Cordero)

Y cayó el segundo del Estelí y por la vía que más lo intentaron los ticos, un tiro de esquina y un cabezazo que Marvin Fletes le ganó a un Escobar de terrible partido, más allá de sus errores.

Orlando Sinclair puso el 2-2 al 80 con la primera bola que tocó al entrar a la cancha, pero no sirvió de nada, el Monstruo se ahogó en su propia ansiedad e impotencia, en la desesperación de lo que le estaba sucediendo, marcando historia, una que, para muy a su pesar, no podrá borrar jamás, una cicatriz que lo acompañará de por vida.