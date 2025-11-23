Real Madrid vivió un trago amargo ante el Elche y sigue dejando puntos ante un Barcelona que lo acosa de cerca

Por debajo en el marcador en dos ocasiones en casa del recién ascendido Elche, el Real Madrid pudo al final salvar un punto (2-2), este domingo, con un tanto de Jude Bellingham en la recta final de su partido de la decimotercera jornada de La Liga española.

El punto permite al equipo blanco seguir como líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza, provisionalmente, el sábado al golear 4-0 al Athletic de Bilbao.

Una derrota en el estadio Martínez Valero hubiera desalojado al Real Madrid del primer puesto y hubiera convertido en firme el liderato del Barça, pero el empate permite a los merengues seguir delante de su eterno rival en la clasificación.

El Real Madrid apenas pellizco un empate ante el Elche. (JOSE JORDAN/AFP)

En cualquier caso, las sensaciones del cuadro blanco no son buenas al encadenar un tercer partido consecutivo sin ganar, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Bellingham se convirtió en el héroe madridista de la velada al firmar el 2-2 definitivo en el minuto 87, a pase de Kylian Mbappé.

Antes de eso, el Elche se había adelantado dos veces en el marcador con sendos tantos de dos jugadores formados en la cantera del Real Madrid, Aleix Febas (53′) y el uruguayo Álvaro Rodríguez (84′).

El Elche se adelantó en dos ocasiones en el marcador ante el Real Madrid. (JOSE JORDAN/AFP)

Entre medias había igualado, provisionalmente, el defensa internacional español Dean Huijsen (78′), asistido por Bellingham.