Real Oviedo de Agustín Lleida puso a sudar al Barcelona

El Barcelona tuvo que remontarle al equipo del ex gerente de Alajuelense, Agustín Lleida, para salir con la victoria en la cancha del Real Oviedo

Por Eduardo Rodríguez
Agustín Lleida y la ciudad de Oviedo vivieron una fiesta como nunca tras el ascenso del Real Oviedo.
El Real Oviedo cayó ante el Barcelona (Instagram Agustín Lleida/Instagram Agustín Lleida)

El querido por muchos y no tan bien recordado por otros, Agustín Lleida, ex gerente deportivo de Alajuelense, tuvo una noche que pasó de la alegría a la tristeza ante el Barcelona, en la vuelta de los culés al estadio Carlos Tartiere, tras más de 20 años.

La noche empezó con sonrisas para el ex manudo cuando una cuestionable y precipitada salida del arquero Joan García dejó el arco expuesto a un remate lejano para así abrir la cuenta a favor de los recién ascendidos. Dicho tanto fue obra de Alberto Reina a los 33 minutos.

Para la etapa complementaria, los dirigidos por Hansi Flick le cambiaron la sonrisa a Lleida y compañía, cuando empezando la complementaria, Eric García aprovechó para igualar los cartones y llenar de dudas al Oviedo.

Los actuales monarcas de España olieron la sangre e hicieron ingresar a su goleador, Robert Lewandowski, al 66, y fue el polaco quien borró por completo la alegría inicial del ex rojinegro, cuando solo cuatro minutos más tarde, el Barcelona se puso adelante en el marcador.

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Quarter final First Leg football match between FC Barcelona and BVB Borussia Dortmund at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on April 9, 2025. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Lewandowski anotó en la victoria del Barcelona sobre el Real Oviedo (LLUIS GENE/AFP)

Antes de acabar el compromiso, Rónald Araujo, al 88, de cabeza, sentenció el duelo y así acabó con la esperanza del ex liguista de poder arañar aunque fuera el empate ante el Barcelona.

El Real Oviedo ya había recibido también al otro gigante de España, el Real Madrid, por la segunda jornada de la competición liguera, y en dicho encuentro igualmente se fue con las manos vacías tras llevarse una goleada de 0-3.

Agustín Lleida es uno de los gerentes deportivos de Alajuelense más recordados del tiempo reciente (Rafael Pacheco Granados)

El Barcelona, con esto, se ubica en la segunda casilla del certamen con 16 puntos, solo por detrás del Real Madrid, que suma dos puntos más. Los culés se verán las caras en la próxima fecha a la Real Sociedad.

El cuadro de Lleida se ubica en puestos de descenso con solo una victoria y cinco derrotas, tras seis fechas de la primera división española y ahora les tocará visitar Mestalla para toparse con el Valencia.

