¡Reapareció el Machillo! Óscar Ramírez da entrevista y habla hasta de Guimaraes en Alajuelense

El director técnico nacional, Óscar Ramírez, dio una entrevista este viernes en el programa Desde la banca, un medio alternativo de Guanacaste, liderado por Róger Ajún.

Allí el Machillo dio sus puntos de vista sobre temas que están en el tapete, como el torneo nacional, Alexandre Guimaraes y Alajuelense y de la Selección Nacional.

Óscar Ramírez habló con Róger Ajún en Desde la banca. (Facebook )

Ramírez es uno de los técnicos nacionales con mayor recorrido, hizo campeón a Alajuelense en cinco oportunidades y estuvo con Costa Rica en el mundial del 2018 en Rusia.

Su nombre ha sonado muchas veces para volver a la Liga o a la Tricolor, pero no lo han convencido. Vive lleno de paz y naturaleza en Hojancha, Guanacaste.

Aquí un extracto de lo que dijo.

- ¿Qué opinión te merece Guanacasteca?

En la parte física bien, ver a Guanacaste jugar y cerrar los partidos con el calor que está haciendo no es fácil, mis respetos para el muchacho que está con la preparación física y también a Horacio Esquivel, porque es un complemento, igual Liberia, un día los vi contra Sporting y me encantó la mezcla tico colombiano y desde allí empezó a levantar, creo que es histórico que los dos estén cerquita de la clasificación.

-¿Qué opina de Liberia, con un estadio mundialista, con buenas condiciones y que viene bien?

Sí, Minor Díaz pasó de la ADG a Liberia y hace buen papel, es difícil, ha habido crisis, el respaldo de la junta directiva es bueno. El equipo me gusta, la intención, la idea de juego.

- ¿Ves a Guanacaste y Liberia clasificados?

Sí, siento yo, cierran bien los partidos, el tema de cerrar los partidos y con este clima es valioso y hay equipos dudando, y ya es mitad del campeonato. Uno regala y recuperar cuesta y algunos han regalado, si aprovechan eso, es fácil que se metan.

- Usted fue compañero de Alexandre Guimaraes, un entrenador muy ganador, histórico, ¿qué piensa de su llegada a Alajuelense?

Lo de Guima es interesante, tiene mucha experiencia, lo tuve como entrenador y sé que le gusta ganar, esa parte no la puede obviar y busca soluciones y en ese aspecto puede dar buena una mano para que el equipo salga de esa crisis.

Óscar Ramírez dice que Alexandre Guimaraes le gusta ganar y que ya se le empiezan a ver cositas.

-¿Hay plantel para que la Liga luche por el campeonato?

Le tocará a él, es la parte del entrenador, saber qué se encuentra, qué tiene para maximizar los recursos, en eso Guima es inteligente, el tema es que tiene poco tiempo, ojalá le alcance para que Alajuela busque ese campeonato, internamente no me gusta opinar de lo que pasa, porque uno no sabe.

-¿Qué piensa del partido de Costa Rica ante Honduras?

Históricamente Honduras es difícil, el biotipo se nos complica, son bien complicados, apostemos a que este señor Gustavo Alfaro sepa manejar la gente y entender, porque es la parte donde alguien tiene que estar cerquita diciéndole que Honduras históricamente es difícil, desgraciadamente nos hace daño y tener bien claro eso. Si cree que es un partido que vamos a ver, no, es complicado.