Reconocido creador de contenido reconoció a Ronaldo Cisneros por el título 31 con Alajuelense

Alajuelense conquistó el título nacional el pasado fin de semana y su éxito trascendió fronteras. En México, el campeonato liguista generó eco y se convirtió en tema de conversación, especialmente por el papel del delantero azteca Ronaldo Cisneros en la obtención de la ansiada copa 31.

El creador de contenido David Escuadra en sus diversos perfiles de redes sociales habló del título manudo con su compatriota como protagonista, siendo figura con un gol en la final.

Ronaldo Cisneros fue elogiado por creador de contenido mexicano por sus logros en Alajuelense (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco Granados)

“Ronaldo Cisneros acaba de salir campeón de Costa Rica siendo uno de los jugadores más importantes del Alajuelense en la temporada, es un verdadero viva el vino”, dijo el creador de contenido con más de un millón de seguidores en TikTok.

“Ronaldo Cisneros marcó el primero de los tres goles ante Saprissa, nos regaló una foto con aura”, añadió Escuadra con más de 158 mil seguidores en Instagram.

“En fin, felicidades a Ronaldo Cisneros, que se fue a Costa Rica a ser goleador, campeón de liga y de Centroamérica”, comentó.

Para Cisneros, el título representó el broche de oro a un semestre de ensueño en el que logró sacudirse las críticas iniciales. De ser cuestionado en su país, el mexicano se marcha a vacaciones consolidado como el referente ofensivo que, con goles y aura, le devolvió la gloria al liguismo.