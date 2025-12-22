Deportes

Reconocido creador de contenido reconoció a Ronaldo Cisneros por el título 31 con Alajuelense

David Escuadra es un creador de contenido mexicano que elogió a a Ronaldo Cisneros por su título de campeón con Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense conquistó el título nacional el pasado fin de semana y su éxito trascendió fronteras. En México, el campeonato liguista generó eco y se convirtió en tema de conversación, especialmente por el papel del delantero azteca Ronaldo Cisneros en la obtención de la ansiada copa 31.

El creador de contenido David Escuadra en sus diversos perfiles de redes sociales habló del título manudo con su compatriota como protagonista, siendo figura con un gol en la final.

Ronaldo Cisneros también dijo presente con gol en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting.
Ronaldo Cisneros fue elogiado por creador de contenido mexicano por sus logros en Alajuelense (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco Granados)

“Ronaldo Cisneros acaba de salir campeón de Costa Rica siendo uno de los jugadores más importantes del Alajuelense en la temporada, es un verdadero viva el vino”, dijo el creador de contenido con más de un millón de seguidores en TikTok.

“Ronaldo Cisneros marcó el primero de los tres goles ante Saprissa, nos regaló una foto con aura”, añadió Escuadra con más de 158 mil seguidores en Instagram.

“En fin, felicidades a Ronaldo Cisneros, que se fue a Costa Rica a ser goleador, campeón de liga y de Centroamérica”, comentó.

Para Cisneros, el título representó el broche de oro a un semestre de ensueño en el que logró sacudirse las críticas iniciales. De ser cuestionado en su país, el mexicano se marcha a vacaciones consolidado como el referente ofensivo que, con goles y aura, le devolvió la gloria al liguismo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
David EscuadraRonaldo CisnerosAlajuelenseLDAMéxico
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.