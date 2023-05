Reconocido jugador echa al agua a Waylon Francis con travesura de infancia

Waylon Francis sin duda que después de esa quemada sus compañeros lo molestaron. Foto: Lilly Arce.

Las cosas que uno descubre por redes sociales, pues resulta que el futbolista costarricense del Malacateco de Guatemala, Jaikel Medina, echó al agua a Waylon Francis con una travesura de infancia.

La revelación se dio en una dinámica de preguntas anónimas en Instagram. Un seguidor le preguntó qué era lo más vergonzoso que había hecho y ahí fue donde quemó al futbolista del Herediano.

“Una vez éramos muy niños, Waylon Francis y yo robamos un juguete en una tienda y nos agarraron”, dijo Medina.

Francis, al darse cuenta de la revelación, respondió la publicación con un, “de esa no me acuerdo” y después Medina agregó para hacerla toda: “¿Cómo no? Si veníamos de entrenar con Marcos”.

No se extrañen si a Waylon lo molestan en el camerino florense después de semejante quemada. Con amigos así...