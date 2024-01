Reconocido periodista considera terrible la decisión de Manfred Ugalde de irse al fútbol ruso

Manfred Ugalde con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de los aficionados del Twente. Foto: X @fctwente

Tras el anuncio del periodista italiano Fabrizio Romano en redes sociales sobre la posible salida de Manfred Ugalde del Twente de Países Bajos al Spartak de Moscú ruso, en La Teja analizamos si esta movida se podría considerar como un retroceso en su carrera a nivel deportivo.

Conversamos con Kevin Barrantes, periodista costarricense que vive en España y corresponsal de Tigo Sports, quien conoce al dedillo el fútbol europeo y de una dejó claro que ese giro en su carrera no pinta nada bien.

“Para mí, creo que es matar por completo la carrera y proyección futbolística de Manfred Ugalde, me parece una terrible decisión irse al fútbol de Rusia, no por menospreciar el fútbol ruso porque ya sabemos que va a uno de los equipos top, pero le podría afectar por las consecuencias del conflicto armado con Ucrania y no participar en los torneos de la UEFA.

“La Eredivisie de Países Bajos es la octava liga más importante del mundo según la IFFHS y la rusa en este momento es la 80 del mundo, entonces ya solo por eso vemos que hay un retroceso”, argumentó.

Barrantes nos contó que al darse cuenta de la noticia por las redes sociales, se sintió muy identificado con muchos costarricenses, porque nadie se lo imaginó, principalmente cuando el chamaco actualmente está destacando en el Twente a punta de goles.

LEA MÁS: Periodista deportivo revela que el futuro de Manfred Ugalde podría cambiar muy pronto

“Me uno a la sorpresa de todos los ticos, porque creo que al ver a la Selección que no está precisamente en su mejor nivel futbolístico que esperamos, Manfred es ese jugador, de los pocos legionarios, que nos quedan en Europa mostrando una proyección y nos imaginamos que poco a poco dé el salto a una liga mejor, pero al darse esta situación, nos sorprendió porque no sabemos las razones que el muchacho tomaría para cortar este proceso de lucirse con su equipo y hacer goles cada fin de semana”, detalló.

Kevin Barrantes se agüevó al conocer lo que se habla de Manfred Ugalde. Foto: Cortesía Kevin Barrantes.

Incluso, agregó que hasta el aficionado se vería afectado a la hora de seguirlo, porque la liga rusa no es sencilla de seguir en redes sociales, muy pocos países cuentan con los derechos para transmitir sus partidos y esto generaría un bajón importante en su imagen.

En el aspecto económico y con base a lo que medios neerlandeses han revelado en las últimas horas, ve razonable que el Twente lo quiera vender, porque tendrían muchos millones en ganancias, que tiempo atrás será inimaginable.

Venta histórica

Volviendo al novelón del tema, el sitio neerlandés De Telegraaf detalló que el Spartak estaría dispuesto a pagar más de 14 millones de euros por la ficha del tico, superando al fichaje del serbio Dušan Tadić hace una década, cuando el Twente lo vendió por esa cifra al Southampton inglés.

Una cantidad que triplicaría las ganancias del Twente, porque compraron a Ugalde por 4 millones de euros, al City Group por eso para el club la oferta es difícil de rechazar.

Se maneja hasta el momento que los equipos están negociando y revisando si las restricciones que tiene Rusia por el conflicto ucraniano podría afectar el trato, que sería de doble filo para los neerlandeses porque ganarían en lo económico, pero perderían en lo deportivo.