Reconocido periodista deportivo falleció luego de luchar contra el Parkinson

El periodista deportivo Manuel Esteban Fernández falleció este jueves, luego de luchar contra el Parkinson. Foto tomada de Onda Cero. (Foto tomada de Onda Cero. /Foto tomada de Onda Cero.)

El periodista deportivo Manuel Esteban Fernández, conocido como “Manolete” falleció el jueves anterior, a los 68 años mientras luchaba contra el Parkinson.

El también comentarista, referente del periodismo español decidió retirarse en el 2021, luego de ser diagnosticado con este mal.

De acuerdo con el medio Onda Cero, Fernández nació en Madrid y era reconocido por sus periodismo deportivo en España.

LEA MÁS: Muere periodista deportivo luego de estar internado varios días

Comenzó su carrera en la agencia EFE y estuvo en importantes medios como Marca y AS, en donde se consolidó como redactor jefe del Atlético de Madrid, el club de sus amores.

También laboró para la Cadena SER y colaboró en otros espacios como Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota y Sport. Además, era destacado en informar sobre el mercado de fichajes.

LEA MÁS: Jorge Martínez dejaría la dirección de Teletica Deportes en las próximas horas

Hace 4 años, en Cadera SER reveló que debía dejar de trabajar.

“Por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 he estado trabajando en la Cadena SER. Les doy las gracias a todos los que trabajaron conmigo, he aprendido muchísimo”, dijo en su mensaje de despedida.