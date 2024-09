Reconocido periodista madridista opina de Keylor Navas y su posibilidad de ir al Barcelona

Tomás Roncero, reconocido periodista español y aficionado al Real Madrid, además de subdirector del diario deportivo As y contertulio en el Chiringuito, opinó sobre la posibilidad de ver a Keylor Navas vestido con la camiseta del Barcelona, archirrival de los merengues.

Tomás Roncero espera que Keylor Navas no llegue al Barcelona. (Pantallazo)

Roncero fue muy claro y dijo que prefiere que la contratación no se dé, pues no le gustaría ver a Navas defendiendo los colores del cuadro catalán, además, expresó que el tico tiene sangre madridista y eso lo hace más complicado.

Tomás Roncero habla sobre Keylor Navas

“No me gustaría porque Keylor ha hecho un cariño especial, nos dio tres Champions League consecutivas, que no hará ningún otro portero creo que nunca, salvo que sea Courtois, porque no veo a ningún otro equipo ganando tres Champions consecutivas, salvo el Madrid”, manifestó Roncero, uno de los contertulios más polémicos.

LEA MÁS: Keylor Navas: Esto dijo el entrenador del Barcelona sobre la supuesta llegada del portero costarricense

“Era titular en las tres. Creo que en los últimos años jugó muy poco en el París, desde que ficharon a Donnarumma, tiene 35 años, pero aparte yo lo veo con sangre madridista, porque sé que lo es. Si no lo fichan mejor”, expresó.

Este martes, además, trascendieron unas declaraciones del técnico del Barcelona, Hansi Flick, donde dijo que está conforme con el portero suplente, Iñaki Peña, y que de momento no correrán por fichar otro portero.