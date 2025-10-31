Deportes

Recta final del campeonato: ¿Quién tiene el camino más difícil, Saprissa o Alajuelense?

Saprissa no pierde la fe. Pese a estar por debajo de Alajuelense en la tabla, los morados tienen un cierre de torneo, en principio, más cómodo que el de su eterno rival, y eso podría ser clave en la recta final

Por Eduardo Rodríguez

La distancia de Saprissa con respecto al líder Alajuelense es mínima, solo una unidad; eso sí, los rojinegros con un encuentro pendiente de la primera vuelta, ante Cartaginés en el Morera Soto. Dicho partido se disputará después del parón FIFA.

La Liga, con todo el esfuerzo del torneo internacional, y los encuentros que le restan del certamen local, podría sufrir un mayor desgaste en el cierre; sin embargo, los manudos cuentan con la ventaja en la tabla.

No obstante, los morados parecen tener un escenario más tranquilo en el cierre, ya que los rivales, que enfrentarán en las siguientes fechas, han tenido un torneo más irregular, con respecto a los contrincantes liguistas.

Deportivo Saprissa contra Puntarenas FC por la jornada 14, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Saprissa está a un punto de Alajuelense en la disputa del primer puesto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que se le viene a Saprissa en el calendario

Los morados visitan a Guadalupe este sábado en el Colleya Fonseca. Al conjunto guadalupano le ha costado el regreso a la máxima categoría. Por ahora, se ubica en los últimos puestos de la tabla, solo por encima de San Carlos, pero apenas con un punto de diferencia.

Después de la fecha FIFA, los tibaseños tendrán, posiblemente, uno de los partidos más complicados, ya que reciben al Herediano en el Ricardo Saprissa.

Los florenses, dirigidos por Jafet Soto, han tenido un torneo muy atípico, y pese a ser los actuales bicampeones nacionales, están sufriendo por entrar a puestos de clasificación.

En la penúltima jornada, el Monstruo recibe a un Liberia que está en la lucha por clasificar; sin embargo, el compromiso es de nuevo en la Cueva.

Para cerrar la fase de clasificación visitará a Sporting en Pavas, un conjunto que ha tenido mucha irregularidad a lo largo del presente semestre.

El calendario de Alajuelense

Los rojinegros tienen más partidos y mayor desgaste. La eliminación temprana del Saprissa, —a diferencia de Alajuelense—, en Copa Centroamericana, hace que los manudos afronten un calendario, físicamente, más demandante; incluso, con un partido más por jugar que la S, que podría verse como una ventaja, pero también como una causa de mayor desgaste.

30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John
Alajuelense ganó los dos clásicos de la fase regular del torneo frente a Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

La Liga visita el domingo por la noche a Liberia, duelo en el que los pamperos se juegan mucho en su disputa por entrar a la siguiente ronda.

Tras el parón de selecciones, los rojinegros jugarán el choque pendiente ante Cartaginés, otro club que está en la pelea por entrar a semis. Después, la Liga recibe a Sporting, en la Catedral.

Alajuelense cerrará con dos visitas: al Fello Meza de Cartago, ante un cuadro brumoso que se estará jugando los primeros puestos y sus opciones de seguir con vida en el presente certamen.

Para acabar, en la última fecha, visitará a un San Carlos sumamente irregular; sin embargo, el Carlos Ugalde es una de esas canchas que a los erizos, se les dificulta para salir con los tres puntos en la bolsa.

