¿Recuerda Juan Bautista Esquivel? Le contamos qué está haciendo el exlateral morado

El exdefensor del Deportivo Saprissa Juan Bautista Esquivel hoy disfruta el fútbol de otra manera y para este 2023 se plantea un objetivo que le ayudará a mejorar su calidad de vida.

Una enfermedad cardíaca obligó al hoy exjugador a alejarse de las canchas en el 2006 con apenas 26 años. Juan Bau - como es conocido por los aficionados del Monstruo- padece cardiopatía hipertrófica asimétrica no obstructiva, que significa un corazón rígido que ha crecido y que tiene la posibilidad de no hacer una buena irrigación de sangre.

Hoy tiene 42 años y desde su casa, en Sarchí, logra mantenerse empapado de la realidad futbolera y del equipo de sus amores. Además, se dedica a una labor completamente ajena al fútbol.

“Siempre es bonito y le agradezco mucho al fútbol. Le vivo eternamente agradecido a Dios por la oportunidad, a mis papás quienes me apoyaron desde el inicio, esto te abre muchas puertas y lo más bonito del fútbol es esto, compartir no sólo con exjugadores, si no con la gente con la que uno comparte a veces” — Juan Bautista Esquivel

Construyendo su vida

- ¿A qué se dedica actualmente?

Tengo años de haberme ido por la parte de ventas, más que todo en el sector de la construcción. Llevo 5 años de trabajar para una empresa que distribuye materiales de construcción en todo el país, me fui por un lado completamente distinto al fútbol.

Lo sigo de cerca, pero enfoqué mi vida por otro rumbo distinto y lo agradezco a Dios, porque parte de lo que hago y las múltiples puertas que se me han abierto son por el fútbol y por la buena relación que he creado después de mi carrera. Fue corta, pero mucha gente lo agradece.

- ¿Cuánto ahnela volver a una cancha?

Se extraña, eso no se va, eso se recuerda muchísimo, lo que más cuesta en el fútbol es alejarse del camerino, esa sensación linda previa a un partido, entrar a la cancha al calentamiento, esos momentos son lindísimos y eso nunca se logra superar, pero sí se logra adaptar tu vida y que esos buenos recuerdos te sirvan de motivación y no sean algo que te amarguen.

- ¿Y cómo se disfruta ahora, desde el otro lado?

Los fines de semana los paso con la familia, más que todo con mi mamá, doña Carmen, que vive en San Carlos y trato de ver los partidos, resúmenes y veo programas y eso me ayuda a empaparme un poco más, porque tal vez a veces no puedo ver todos los partidos pero esos espacios me ayudan a estar pendiente de lo que se dice, de lo que se habla.

Juan Bau se retiró en el 2006, poco tiempo después de que los morados jugaron en el Mundial de Clubes de Japón.

- ¿Vive en San Carlos con su familia?

Tengo 5 años de haberme ido para Sarchí, toda mi familia ha sido de San Carlos y trato de dedicarle tiempo a ellos cada vez que puedo.

Vivo con una familia lindísima, un compañero, Mauricio Alpízar, su esposa, doña Betina, y tengo años de vivir con ellos.

Sarchí es una zona muy linda, es aún mucho de pueblo, disfruto mucho vivir allá por la calma que transmite y hasta me ayuda con lo laboral, porque mi trabajo se enfoca fuera del Área Metropolitana.

- ¿Y cómo va ese corazón?

Gracias a Dios, mi padecimiento se detectó en el momento en que él tenía previsto, para poder continuar con una vida normal y era alejarme del deporte de alto rendimiento, en su momento no había otra.

Puedo practicar deporte, pero no de alto impacto, me puedo echar una corrida, hacer ejercicio y ¿por qué no?, una mejenguita de vez en cuando, no hay que limitarse, pero hay que hacer todo con un sentido de recreación y no de competencia.

Para Juan Bautista Esquivel, Saprissa tiene todo para obtener el bicampeonato.

Tengo que confesar que en eso he sido bastante descuidado y de hecho, uno de los propósitos para este año es ese, a Dios gracias he tratado de mantenerme con ejercicio controlado, con dieta y sé que por mi edad, porque tampoco tengo 15 años, debo proponerme someterme a un control adecuado para esta etapa de mi vida.

No es un tema en el que diga, estamos bien, sino que debo ponerme en control con un cardiólogo.

- Ya en lo deportivo ¿cómo ve al Saprissa para este torneo?

Lo veo fuerte, bien estructurado, con un entrenador que tiene muchísima experiencia, los demás equipos se han preparado bien, entonces no la tendrá fácil y para muestra un botón, hace años que no tenemos un bicampeonato.

Si quiere serlo deberá proponérselo desde un inicio, deberá trabajar fuerte, tiene las posibilidades.

- ¿Qué tendrán que hacer diferente los morados para lograr el bicampeonato?

Muchos dicen que el inicio de torneo era fácil para ellos, pero por el contrario, eso podría ser un arma de doble filo, porque si quiere asegurar la clasificación es necesario que hagan un buen arranque, porque el torneo pasado se flaqueó al inicio.

Si Saprissa lo hace bien desde el inicio, irá seguro en ese camino por el bicampeonato.