“Fue muy irresponsable. Me parece que le jugó en contra la falta de experiencia. Al inicio del partido mandó un patadón que, si lo hubiesen expulsado y Cartago remonta y deja a la Liga fuera de la final, en estos momentos lo estarían prestando a algún equipo y si no me cree, que le pegue una llamada a Adonis Pineda, quien por un único gran error ya no está.